KPSS puanı olmayanlara memur olma şansı! İŞKUR iş duyuruları sayfasında, müessese dışı işçi memur personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartsız mesleksel şartlara göre istihdam sağlanacak. Müesseselerin 2021 Ocak ayı içinde yayımladıkları ve önümüzdeki günlerde müracaat süreci devam edecek tüm bu personel alım duyurularını tek tek inceledik. İşte kamu kurumlarının memur alım ilanlarına dair detaylar. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanların çok büyük bir kısmına başvurular online yapılmaktadır. Adayların online başvuru için öncelikle İŞKUR Profil Oluşturma işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

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Başvuru süreci devam eden ilanlara bakıldığında belediye başkanlıkları ve bu belediye başkanlıklarına bağlı iştirak şirketler tarafından yayımlanan ilanlar ön plana çıkıyor. Bununla birlikte duyurularda sosyal yardımlaşma vakıfları, il özel idareleri, takvim.com.tr kamu kurumlarının alt birimlerine dair ilanlarda bulunuyor.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMLARI YAPILACAK?

Memur alımı yapılacak kadrolar arasında büro personelleri, ofis personelleri, teknik personeller mühendis, tekniker, teknisyen gibi, şoför, güvenlik, eğitmen, bazı branşlarda öğretmen, çok sayıda mesleki kadro bulunuyor.

İşçi alımı yapılacak kadrolar ise genellikle temizlik personeli, hizmetli, hademe, büro işçisi, saha personelleri, inşaat işçisi, çevre temizlik personeli, park bahçe temizlik personeli, yardımcı personel kadroları gibi meslekler.