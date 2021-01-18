Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 Ocak 2021 Vakıfbank, Ziraat, Akbank, Garanti taşıt-konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılının ilk ayında kredi faiz oranlarında yeni gelişmeler ve yeni değişimler yaşanmaya başladı. Koronavirüs salgının getirdiği ekonomik problemler, kredi paketlerine olan ihtiyaçları da beraberinde getirdi. Bu süreçte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar bankalara gitmeden önce kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Öncelikli olarak bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi başvurusu yapacağınız evin %75 oranında çekilebilir. Bu durumda kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız. İşte 2021 Ocak ayı Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...
KREDİ FAİZ ORANLARI 18 OCAK 2021
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.47
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.50
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.79
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.40
Konut Kredisi Nasıl Alınır?
Öncelikli olarak belirtelim, bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi başvurusu yapacağınız evin %75 oranında çekilebilir. Bu durumda kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız.
Birinci yöntem evin eksper değerinin yüksek gösterilmesi ve bu sayede çıkacak olan mevcut kredinin evin tamamını karşılamasıdır.
Üçüncü bir seçenek ise imkanınız varsa başka bir mülkü ipotek altına alarak peşinatsız bir şekilde konut kredisi çekme yöntemidir.
Peşinatsız ev kredisi için şartlar
Eğer peşinat ödemeden bankalardan konut kredisi almak istiyorsanız, bankaların talep ettiği şartların başında ipotek değeri olan bir mülk (ev) göstermeniz gerekmektedir. Bu evin sizin üzerinize olma şartı yoktur. Mülk anlaşacağınız bir akrabanızın ya da arkadaşınızın üzerine de olabilir. Sistem kanunda belirtildiği üzere satın alacağınız konutun %75'ini size ev kredisi olarak verirken kalan %25'lik bölümünü ise ipotek ettiğiniz ev üzerinden tüketici kredisi yolu ile size kredilendirmektedir.
Ev kredisi olarak elinizde ipotek olarak gösterebileceğiniz bir mülk yok ise ekspertiz raporlarının yüksek çıkması gerekmektedir. SPK şirketlerine bağlı firmaların ekspertizleri alınacak olan evin değerini belirlerken, bankaya kredi başvurusu yapacak olan müşterinin gelir ve gider tabloları da incelenir.