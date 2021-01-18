32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Yatırımlarını değerlendirmek isteyenler 32 günlük vadeli mevduat hesap açma yolunu tercih edebilmektedir. Vadenin kısa süreli olarak ayarlanması acil nakit ihtiyacı olanlar açısından olumlu yanıtlar vermektedir. Zira bazı bankalar 10 bin TL'lik yatırımını 32 günde 500 TL'ye kadar nakit kazandırabilmektedir. Tabi yatırımlar için hangi bankanın tercih edildiği bu alanda çok önemlidir.

Şubelerde yatırımcılarla ilgilenen bireysel müşteri temsilcileri bulunmaktadır. 32 günden ya da daha uzun günden oluşan vadeli hesapların açılabilmesi için herhangi bir banka şubesine gitmek yeterlidir. Bireysel müşteri temsilcileri gerekli olan evrakları burada talep edeceklerdir. Genellikle hesap açma işlemi için kimlik yeterli gelmektedir. Şubelere giderek mevduat hesabı açmanın bir diğer artısı ek bilgi edinimi olarak gösterilmektedir.