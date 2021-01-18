Alışveriş kredisi, son dönemlerde bankalar ve özellikle de e-ticaret sitelerinde karşımıza çıkan bir kredi seçeneğidir. Kredi kartı için yapılan taksit sınırlama düzenlemesinden sonra, binlerce liralık ürünleri nakit alma gücü olmayan veya nakit parasını bu ürünlere bağlamak istemeyen tüketiciler satın almak istedikleri ürünler için alışveriş kredisine başvurabiliyor.
ALIŞVERİŞ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Alışveriş kredisi genelde anlaşmalı kurumların ürünlerini ödeme aşamasında bir seçenek olarak çıkıyor. İster online ister direkt mağazadan alışveriş yapın, kredi seçeneği size sunuluyor ve kısa bir süre değerlendirilmeye alınıyor. Mağaza görevlisi ya da online işlem sırasında direkt olarak sistemin bilgilerinizi banka üzerinden kontrol etmesi ile ne kadar kredi alabileceğiniz ortaya çıkıyor. Bu aşamada kredi notunuz çok önemli. Bankalar ilk olarak kredi notunuz ve gelir durumunuzu kontrol ederek işlem yapıyor.
Alışveriş kredisi pek çok bankada mevcut. Aşağıda hangi bankaların aktif olarak alışveriş kredisi verdiklerini görebilirsiniz:
* ING
* Türkiye İş Bankası
* Garanti BBVA
* Akbank
* QNB Finansbank
* Denizbank
* Fibabanka
En Uygun Alışveriş Kredisi Faiz Oranları:
10.000 TL 36 Ay Vade
ALIŞVERİŞ KREDİSİ İLE HANGİ ÜRÜNLER ALINIR?
Alışveriş kredisi, e-ticaret sitelerinden alınan tüm ürünler için kullanılabiliyor. Market alışverişinden teknolojik ürünlere, giyimden kozmetiğe, küçük ev aletlerine ve bunun gibi pek çok ihtiyacınıza yönelik ürünleri alışveriş kredisi ile alabiliyorsunuz.
ALIŞVERİŞ KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Alışveriş kredisi kullanabilmek için gereken şartlar şunlardır:
Kişisel bilgileriniz banka sistemlerinde bulunduğundan alışveriş kredisi için size sadece kimlik doğrulama soruları yöneltilir, herhangi bir belge istenmez.
Alışveriş Kredisi'nde kredi tahsis (dosya) masrafı alınmaz.
Sigorta zorunluluğu yoktur.
Kredi kullandırım koşulları ve kredi değerlendirmesi tamamen başvurulan bankalara aittir.
Alışveriş Kredisi başvurusunda kefil göstermenize gerek yoktur. Müşterisi olduğunuz bankaya başvuru yaptığınız için kişisel bilgileriniz banka sistemlerinde kayıtlıdır.
Kredi için başvuru yapmanızın hemen ardından bankadan kredi notunuza göre anında onay ya da ret dönüşü yapılır. Siparişiniz onaylandıysa krediyi kullanmışsınız demektir.
Alışveriş kredisi ödemelerinizi diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi şubelerden, ATM'lerden ya da online bankacılık hizmetlerinden gerçekleştirebilirsiniz.
ALIŞVERİŞ KREDİSİYLE NE İSTERSEM ALABİLİR MİYİM?
Bankanın anlaşmalı olduğu kurumların sisteminde yer alan bütün ürünler alışveriş kredisi ile kolaylıkla alınıyor. Market alışverişi de dahil olmak üzere en pahalı teknolojik ürünleri bile kredi ile kolaylıkla alabilirsiniz. Bankaların kurumlarla farklı anlaşmaları söz konusu olduğundan her ürün için alışveriş yapamayabilirsiniz. Bankayla görüştüğünüzde detaylar arasında kurumların şartları da sizlere sunuluyor.
FAİZSİZ ALIŞVERİŞ KREDİSİ ALABİLİR MİYİM?
Alışveriş kredisi bankaların genelde ihtiyaç kredisi altında sundukları bir sistem olduğu için faizsiz işlem yapılması mümkün değil. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterse de hepsinde faizle geri ödeme işlemlerini kullanmak zorundasınız. Büyük miktarlar ve uzun vadeler için özellikle düşük faiz oranlarını sunan bankaları tercih etmenizde fayda var.