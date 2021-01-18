Alışveriş kredisi, son dönemlerde bankalar ve özellikle de e-ticaret sitelerinde karşımıza çıkan bir kredi seçeneğidir. Kredi kartı için yapılan taksit sınırlama düzenlemesinden sonra, binlerce liralık ürünleri nakit alma gücü olmayan veya nakit parasını bu ürünlere bağlamak istemeyen tüketiciler satın almak istedikleri ürünler için alışveriş kredisine başvurabiliyor.

ALIŞVERİŞ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alışveriş kredisi genelde anlaşmalı kurumların ürünlerini ödeme aşamasında bir seçenek olarak çıkıyor. İster online ister direkt mağazadan alışveriş yapın, kredi seçeneği size sunuluyor ve kısa bir süre değerlendirilmeye alınıyor. Mağaza görevlisi ya da online işlem sırasında direkt olarak sistemin bilgilerinizi banka üzerinden kontrol etmesi ile ne kadar kredi alabileceğiniz ortaya çıkıyor. Bu aşamada kredi notunuz çok önemli. Bankalar ilk olarak kredi notunuz ve gelir durumunuzu kontrol ederek işlem yapıyor.