Ücretsiz kredi notu sorgulama ekranı! E-devlet kredi notu puanı öğrenme işlemi nasıl ve nereden yapılır?

KREDİ NOTU NASIL SORGULANIR?

Kredi notu sorgulamanın iki yolu vardır. Kredi notu öğrenilmek istendiğinde bu iki yol kullanılarak öğrenilebilir. Kredi notu ücret karşılığında öğrenilebilen bir şeydir. Bu iki yöntemde de kredi notu belli bir ücret karşılığında verilmektedir. E- devlet dışında hiçbir yerden ücretsiz kredi notu sorgulamak mümkün değildir. Kredi notunun öğrenilebileceği iki yöntem ise şunlardır:

Findeks ile kredi notu öğrenilir. Findeks, Kredi Kayıt Bürosuna ait bir markadır. Belli bir ücret karşılığında isteyen kişiler Findeks aracılığı içi kredi notlarını öğrenebilirler.

Bankalardan kredi notu öğrenilir. Kredi notu sorgulama işlemi pek çok banka tarafından müşterilere sunulmaktadır. Banka şubelerine şahsen gidilerek kredi notu öğrenilebilir. Aynı zamanda internet bankacılığı kullanılarak da kredi notu öğrenilebilir. Elbette hem bankadan hem de internet üzerinden öğrenilen kredi notu için belli bir ücret talep edilmektedir.

ADIM ADIM E DEVLET KREDİ NOTU SORGULAMA EKRANI!

e-Devlet üzerinden kredi notu sorgulaması yapabilmek için;

1- e-Devlet sistemine şifreniz ile giriş yaparak kimlik doğrulandıktan sonra, "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti seçilir.

2- Çıkan ekranda "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporlarından biri talep edilir.

3- İlgili talep Türkiye Bankalar Birliğine iletildikten sonra, gelen talep yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile bir gün arasında rapor hazırlanır.

4- Kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna dair bilgi iletilir.

5- Gelen SMS'de, hazır olan raporu indirmek için kullanılacak "rapor şifresi" yer alır.

6-Kişi, SMS ile yapılan bilgilendirmenin ardından e-Devlet sistemine giriş yapıp "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçer.

7-Türkiye Bankalar Birliğinin doğrulama ekranına yönlendirilen kişi, SMS ile gelen şifrenin bu ekrana girilmesinin ardından raporu görüntüleyebilir.

TIKLA KREDİ NOTUNU ÖĞREN!

KREDİ NOTUMU NASIL YÜKSELTEBİLİRİM?

Mevcut sistemler üzerinden kredi sorgulaması yaptıktan sonra kredi notunuz düşük çıkıyorsa bu durumda yapacağınız bazı uygulamalar ile kredi notunuzu yükseltmeniz mümkün olacaktır. Kredi notunu yükseltmek için de kullanılabilecek olan pek çok yöntem vardır.

1. Öncelikle bankalara kredi ya da kredi kart borcu olanların bu borçları yapılandırmaları gerekmektedir. Borç yapılandırma işlemi ile 5 yılın sonunda kredi notunun yükseltilmesi mümkün olmaktadır.

2. Borcunuzu bitirdiyseniz bankalardan bir kredi kartı alın ve ekstrelerinizi düzenli ödeyin. Ekstrelerinizi düzenli ödemenin de kredi notunuz üzerinde etkisi tartışmasızdır.

3. Bir de faturalarınıza otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Verilen talimatlar ile de kredi notunuz yükseltmeniz mümkündür.

4. Bankada bir vadeli ya da vadesiz hesap açın. Yüksek tutarlarda mevduat yatırmanız durumunda kredi notunuz da yükselecektir.

5. Bu yöntemleri kullanarak kısa sürede kredi notunuzu yükseltebilir ve bankalardan kredi çekebilirsiniz.