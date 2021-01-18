TOGG personel alımı başvuru şartları nelerdir? TOGG 1500 personel alımı ne zaman başlayacak?

TOGG 1500 personel alımı ne zaman başlayacak? TOGG personel alımı başvuru şartları nelerdir? TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Ocak ayında 220 toplamda ise 1500 personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte TOGG personel alımına ilişkin detaylar...
TOGG 1500 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için bu ay 220, toplamda ise 1.500 personelin istihdam edileceği bildirildi.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Gemlik Tesisi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.
Paylaşımda, "2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerine yer verildi.
- "Boya enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı"
Paylaşılan video içerisinde ise şunlar kaydedildi:
"Gemlik Tesisimizin zemin güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ana yüklenici firma, 'Yapı Merkezi' ile anlaşma imzalandı. Üst yapı için mobilizasyon alan çalışmaları başlatıldı. Üst yapı için ocak ayında 200 toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Toplamda 1.500 kişilik yatakhane, 350 kişilik yemekhane…. Alt yapı çalışmalarına son durum; yapılan kazı 550 bin metreküp, yapısal dolgu 225 bin metreküp, zemin güçlendirme kolonu 30 bin 900 adet. Boya enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin."
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ÇALIŞAN SAYISI İKİYE KATLANDI
Pandemi döneminde toplam çalışan sayısı ikiye katlandı. 113 olan çalışan sayısı 280'e ulaştı. 86 kişi olan mühendis sayısı 220'ye çıktı. 17 kişiye ulaşan tersine beyin göçü ile küresel yetkinlik ve tecrübe ülkeye geri kazandırıldı.
FİYATTA SUV ARAÇLARLA KAPIŞACAK
TOGG tanıtım toplantısının yıldönümünde konuşan CEO Gürcan Karakaş, 2022 üretimine başlanacak elektrikli SUV aracın fiyatı konusunda şunları söyledi: "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım."
FABRİKA İNŞAATI BAŞLADI
Bursa Gemlik'te 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek fabrikanın temeli, planlara uygun olarak 18 Temmuz 2020'de atıldı. Zemin güçlendirme için 24 bin adet kolon çakıldı. Kolonlar uç uca eklendiğinde İstanbul'dan Ankara'ya kadar ulaşabiliyor. Enerji, boya, gövde binalarının zemin güçlendirilmesi tamamlandı. Boyahane için makine teçhizat alımına başlandı.LANSMANDAN ÖNCE ÖN SİPARİŞLE SATILACAK
Ön sipariş için ise henüz erken olduğunun altını çizen Karakaş, "Ön siparişe çıkmanın doğru zamanı seri imalattan araçlar çıktıktan sonra pazara lansmanından belli bir süre önce olur. Ön sipariş belki dört ay önce olur, altı ay önce olur, sekiz ay önce olur ama iki sene önce olmaz" dedi.