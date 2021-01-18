TOGG personel alımı başvuru şartları nelerdir? TOGG 1500 personel alımı ne zaman başlayacak?

ÇALIŞAN SAYISI İKİYE KATLANDI

Pandemi döneminde toplam çalışan sayısı ikiye katlandı. 113 olan çalışan sayısı 280'e ulaştı. 86 kişi olan mühendis sayısı 220'ye çıktı. 17 kişiye ulaşan tersine beyin göçü ile küresel yetkinlik ve tecrübe ülkeye geri kazandırıldı.

FİYATTA SUV ARAÇLARLA KAPIŞACAK

TOGG tanıtım toplantısının yıldönümünde konuşan CEO Gürcan Karakaş, 2022 üretimine başlanacak elektrikli SUV aracın fiyatı konusunda şunları söyledi: "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım."

FABRİKA İNŞAATI BAŞLADI

Bursa Gemlik'te 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek fabrikanın temeli, planlara uygun olarak 18 Temmuz 2020'de atıldı. Zemin güçlendirme için 24 bin adet kolon çakıldı. Kolonlar uç uca eklendiğinde İstanbul'dan Ankara'ya kadar ulaşabiliyor. Enerji, boya, gövde binalarının zemin güçlendirilmesi tamamlandı. Boyahane için makine teçhizat alımına başlandı.LANSMANDAN ÖNCE ÖN SİPARİŞLE SATILACAK

Ön sipariş için ise henüz erken olduğunun altını çizen Karakaş, "Ön siparişe çıkmanın doğru zamanı seri imalattan araçlar çıktıktan sonra pazara lansmanından belli bir süre önce olur. Ön sipariş belki dört ay önce olur, altı ay önce olur, sekiz ay önce olur ama iki sene önce olmaz" dedi.

