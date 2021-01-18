İŞKUR başvuru ilanları... İŞKUR tarafından Türkiye geneli en aktüel iş bültenleri yayınlandı. Yayınlanan ve müracaatı devam eden iş bültenleri kapsamında, Türkiye geneli en az ilkokul mezunu 2480 kişlik temizlik görevlisi alımı yapan İŞKUR, müracaatları online olarak da kabul ediyor. Özel sektör ve kamu müesseseyi bünyesine yapılacak olan alımlara müracaat yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sıhhat problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az ilkokul mezunu olmak,
- Sağlık problemi bulunmamak,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Kişisel temizliğine önem veren,
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURULAR
Temizlik personeli alımı için detaylar verdiğimiz linkte yer almaktadır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;
• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).
• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.
• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.
• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).
• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).
• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.
• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.
• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).
• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?
Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Kullanılan makine ve ekipmanların bakımını sağlamak,
b) Çalışma alanını havalandırmak,
c) Çalışma alanındaki çöpleri toplamak,
d) Temizleme işlemlerinden zarar görebilecek eşya ve malzemelerin koruma önlemlerini almak,
e) Yüzey üzerindeki leke türünü ve yüzey özelliklerini belirlemek,
f) Tamponlama, vakumlama ve buharlama yöntemleri ile leke çıkarmak,
g) Süpürme ve temizleme yöntemini belirlemek,
h) Yüzeyi elle, vakumla, otomatla süpürmek,
i) Paspas yapmak,
j) Yüzeylerdeki bağlı kirleri ovmak, kazımak,
k) Toz almak,
l) Cam silmek,
m) Metal, ahşap, deri yüzeyleri parlatmak, kristalize ve polimerize cilalı zeminleri parlatmak,
n) Yüzeyleri çeşitli yöntemlerle yıkamak,
o) Saniter alanların temizliğini yapmak,
p) Yiyecek ve içecek alanlarının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir