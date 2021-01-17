İŞKUR müjdeyi verdi: Başvurana günlük 100 TL harçlık verilecek! İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Haberi duyan vatandaşlar İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına nasıl katılınır? İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına kimler katılabilir? İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına nereden ve nasıl başvurulur? gibi sorulara cevap arıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğrenirken, hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de 423 bin kişinin mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yararlandığını belirterek, "Bu yıl da artan bir ivmeyle vatandaşlar aktif işgücü piyasası programlarından yararlandırılacak" dedi.
KADINLAR FAZLA
2020'de düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 87 bin, işbaşı eğitim programlarından 336 bin kişinin faydalandığını anlatan Bakan Selçuk, "Katılanların yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor.
Gençler de yoğun bir şekilde bu programlardan yararlanıyor. Toplam katılımcıların yüzde 47'sini 24 yaş ve altında yer alan gençler oluşturuyor.
183 bin kişi imalat, 8 bin kişi ise bilgi ve iletişim sektöründe düzenlenen aktif işgücü programlarımızdan yararlandı" şeklinde konuştu.
SAĞLIK PRİMİ VAR
İşbaşI eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların Genel Sağlık Sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanıyor.
ANNEYE BAKIM PARASI
İmalat sektöründeki meslek kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere ayda 400 lira da bakım desteği veriliyor.
İŞBAŞI EĞİTİM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İş Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olması,
İşverenin 1 veya 2 dereceden kan hışmı veya eşi olmamak
Emekli olmamak,
Programa katılım sağlamadan önce başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak kaydı ile olması,
Program başlangıcından evvel son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olması,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olması,
NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?
Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.
KURSİYER MAAŞLARI NE KADARDIR?
Günlük olarak;
İş arayan statüsündekilere 89.4 TL
Öğrencilere 67.05 TL
İşsizlik ödeneği alanlara 44.7 TL
"Geleceğin mesleği" programlarındakilere 100 TL
İmalat sektöründeki kadınlara 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği
Genel sağlık sigortası primi
İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir.
Kursiyerde aranan şartlar;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak.
15 yaşını tamamlamış olmak.
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak.
Emekli olmamak.
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde program düzenlenecek işverenin çalışanı olmamak.
İşverenle 1. veya 2. derece kan hısımı olmamak.
Son 1 aydır sigortalı olarak bir işte çalışmamış olmak.
İŞKUR işbaşı eğitim programında işverenin hazırlayacağı evraklar
Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)
Vergi Levhası Fotokopisi
Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.
Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)
İşyeri Kaşesi.
Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi
İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi
Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)
Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)
Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),
Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü (verilen vekaletnamede İŞKUR'la yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)
Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)
Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb. gibi) (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)
Faaliyet Belgesi (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)
Stajyerin Hazırlaması Gereken Evraklar;
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi
Vesikalık fotoğraf.
Programa Başlanılacak İş Tehlikeli İşlere Giriyorsa, Devlet Hastanesinden Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu
Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge
SGK yada E-Devletten Hizmet Dükümü çıktısı.
İşbaşı Eğitim Programı başvurusunda istenilen evraklar bulunduğunuz ile göre değişiklik gösterebilir. Hazırlamanız gereken kesin evrak listesini bölgenizde bulunan İşkur birimlerinden isteyiniz. Aşağıda bulunan yorum bölümünden kafanıza takılanları bize sorabilirsiniz.