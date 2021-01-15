Kamuya onlarca şehirde 4.000-5.000 bin TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak işçi kadroları

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak personellerin istihdam edileceği kadroların şu şekilde olduğu görüldü:
- Büro personeli
- Sekreter
- Beden işçisi
- Zabıta yardımcı personeli,
- İtfaiye personeli - yardımcı
- Mühendis
- Psikolog
- Büro görevlisi
- Tekniker
- Şoför
- Sosyal Çalışmacı
- Kimyager
- Ziraat Mühendisi
- Güvenlik görevlisi
- Avukat
- Temizlik personeli
- İşçi.
- Teknisyen
- Büro işçisi.
Onlarca şehirde kamuya 4-5 bin TL maaşla personel alımı
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Tic A.Ş.. Engelli Alım İlanı 31.01.2021
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 20.01.2021
TÜBİTAK BİLGEM 27.01.2021
Malatya As Kale İnş. Tic. Ltd. Şti. 15.01.2021
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 16.01.2021
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.01.2021
Eskişehir Sarıcakaya SYDV 15.01.2021
Muğla Datça Beld. Pers. Ltd. Şti. 15.01.2021
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.01.2021
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Pers. Alımı 15.01.2021
Bartın Ulubel İmar İnş. Ltd. Şti. 15.01.2021
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 21.01.2021
Afyonkarahisar Başmakçı Ulaştırma San. Tic. Ltd. Şti. 15.01.2021
Burdur Tefenni SYDV Pers. Alımı 19.01.2021
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 15.01.2021
Tekirdağ Saraykent Tur. Pers. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 21.01.2021
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 15.01.2021 (1)
Tekirdağ Saraykent Tur. Pers. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 21.01.2021 (1)
Manisa Besot Tic. A.Ş. 19.01.2021
Tekirdağ Saraykent Tur. Pers. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 21.01.2021 (2)
Şırnak Silopi Belediyesi Personel Hiz. A.Ş. 28.01.2021
Samsun Çarşamba SYDV Pers. Alımı 16.01.2021
Ankara TÜBİTAK SAGE.05.02.2021
Trabzon Of Belediyesi Personel Limited Şirketi.15.01.2021
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.22.01.2021
Balıkesir Marmara Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti.15.01.2021
Denizli Peraş Pers.Tem.Ulş.San.ve Tic.A.Ş. 18.01.2021
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San.ve Tic.Ltd.Şti.16.01.2021
Kars Arpaçay BelediyesiPer.Hiz.Ltd.Şti.17.01.2021
Kocaeli Bekaş Tic. A.Ş. 15.01.2021
Çorum Kargı Pers. Ltd. Şti. 15.01.2021
Manisa Sarbel Tic. A.Ş. 17.01.2021
Trabzon Çaykara Beld. Pers.Ltd. Şti. 26.01.2021
Diyarbakır Çermik SYDV Pers. Alımı 15.01.2021
Karaman Akçaşehir Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.01.2021
Mersin B.Beld. Denizkızı Tur. A.Ş. 16.01.2021
Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. Tic. A.Ş. 19.01.2021
Balıkesir Güzelayvalık Gıda Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 19.01.2021
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 20.01.2021
İzmir İzenerji Tic. A.Ş. 22.01.2021
Van İpekyolu Beld. Başk. Pers. Alımı 22.01.2021
Ordu Albel A.Ş.15.01.2021
Adıyaman Kahta Belediyesi Personel Ltd.Şti.15.01.2021
Mersin Tarsus İmar Tic.Ltd.Şti.15.01.2021
Karabük Safranbolu Belediyesi Personel Ltd. Şti.15.01.2021
Kocaeli Bekaş Tic. A.Ş. 22.01.2021
Çanakkale Eceabat Beld. Taş. Tic. Ltd. Şti. 19.01.2021
Bursa Besaş Tic. A.Ş. 19.01.2021
Denizli Peraş Tic. A.Ş. 18.01.2021
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 18.01.2021
İzmir Mimas Tic. A.Ş. 18.01.2021
Denizli Tavbel Çev. Tic. A.Ş. 21.01.2021
Ordu Orbel A.Ş. Pers. Alımı 18.01.2021
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 03.02.2021
Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 22.01.2021
Kırşehir Köseli Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.01.2021
Denizli Peraş Tic. A.Ş. 21.01.2021
İstanbul İston Tic. A.Ş. 18.01.2021
İlan metinleri sayfası:
https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
İŞKUR BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).
• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.
• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.
• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.
• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.