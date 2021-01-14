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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 08:40
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    • 15.01.2021 08:40
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    iş başvuru formu ve kadrolar - en az nedir?

    marketler, farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. BİM, 2021 yılında da binlerce yeni eleman alımı yapacak. Aşağıdaki linke ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca 'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. 'nin en büyük lar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor. İşte iş başvuru formu ve kadrolar

    takvim.com.tr
    BİM market en az 3.250 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir?

    BİM market en az 3.250 TL maaşla personel alımı için detaylar sayfamızda yer almaktadır. Başvurular internet üzerinden ve Bim şubelerinden yapılıyor. İşte başvuru detayları ve başvuru formu. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular başladı. İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    İŞKUR üzerinden yayımlanan Bim personel alımı ilanları şu şekilde:

    Tır-Çekici Şoförü

    Forklift Operatörü

    Perakende Satış Elemanı (Gıda)

    Muhasebeci

    Reyon Görevlisi

    Beden İşçisi (Genel)

    Kasiyer

    Şoför-Yük Taşıma

    BAŞVURU ŞARTLARI

    Bim marketler personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

    Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
    Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
    Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
    Dinamik, prezantabl, iletişim yeteneği ve ikna kabiliyeti kuvvetli,
    Müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü,
    Takım ruhuna sahip, motivasyonu yüksek,
    Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek,
    Tercihen sigara kullanmayan.
    Perakende mağazacılık sektöründe deneyim sahibi.

    BİM İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Türkiye'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor.

    İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor.

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
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    Haberler Ekonomi İŞKUR BİM iş başvuru formu ve kadrolar - BİM market en az 3.250 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir?