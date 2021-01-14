BİM market en az 3.250 TL maaşla personel alımı için detaylar sayfamızda yer almaktadır. Başvurular internet üzerinden ve Bim şubelerinden yapılıyor. İşte başvuru detayları ve başvuru formu. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular başladı. İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de