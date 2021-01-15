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    • 29.03.2021 14:54
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    4 bin 800 ile 17 bin 200 lira ödeme yapılacak! , işsiz olanlara mesleki eğitim kursları ile iş sahibi olmayı sağlıyor

    Korona virüs salgını nedeni ile işsizlik rakamları ne yazık ki giderek artmaya devam ederken işsiz kalan vatandaşlara devlet destekleri de artıyor. (), bu süreçte vatandaşlara destek olmak amacıyla meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 ile 95 TL arasında harçlık, annelere ayrıca aylık 400 TL kreş desteği veriyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR kursa katılan herkese 17 bin 200 TL ödeme yapılacak!

    İŞKUR, işsiz olanlara mesleki eğitim kursları ile iş sahibi yapmayı sağlıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan iş ve meslek danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleki eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun kurslara katılma imkânına sahip olmaktadır.

    SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR

    Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.

    MESLEK KURSLARI LİSTESİ

        MESLEK KURSLARI LİSTESİ

        İŞKUR MESLEK KURSLARINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR KURSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

        3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

        4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

        5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

        6. Emekli olmamak,

        7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

        Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
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        Haberler Memurlar 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira ödeme yapılacak! İŞKUR, işsiz olanlara mesleki eğitim kursları ile iş sahibi olmayı sağlıyor