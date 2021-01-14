En az ilkokul mezunu İŞKUR hastane işçi alımı ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Hastanelere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile personel alımı yapılacağı İŞKUR tarafından duyuruldu. Boş kadrolar için yapılacak olan personel alımları ve başvuru bilgileri, alım yapılan şehirler ile başvuru adımları da açıklandı. İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı belirtildi. Personel alımlarının ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik personeli görevlisi olacağı belirtildi. Koronavirüsten dolayı işine devam edemeyen ve devamlı çalışmak için iş arayan ilkokul mezunu vatandaşlar için müthiş bir fırsat oldu.