En düşük 1865 lira, kredi ve faizler... Bankalar resmen duyurdu! Tek tek açıklandı! Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor!

Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! En düşük 1865 lira, kredi ve faizler... Nakit paraya lüzumu olan çok sayıda vatandaşı ilgilendiriyor. Tüm bankalar tek tek faiz oranlarını açıkladı. En düşük 1865 lira, azami 2156 lira... Bankalar paraya acil lüzumu olanlar için ihtiyaç kredisi vermeyi sürdürüyor. Aylık yüzde 1.41 oranında faizle başlayan ihtiyaç kredisi veren bankalar bir hayli araştırılıyor. İhtiyaç kredisi 36 ay vadede 50 bin lira krediye aylık 1865 liradan başlayan taksitlerle kullandırılıyor. En düşük faizle 1865 lira, en yüksek faizle 2156 lira aylık ödeme bulunuyor. İki faiz arasındaki ödeme farkı ise 291 lira oldu. Bunun yanında taşıt ve konut kredi faiz oranları da merak edilenler arasında yer alıyor. Haberimizde tüm bunlara cevap vedik. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
7 OCAK 2020 PERŞEMBE BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor.
Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor.
KREDİ ALMAK İÇİN ÖNEMLİ ŞART
Bankalar kredi verirken kişinin kredi notuna büyük önem gösteriyor. Ödemesi düzenli olanların puanının da yüksek olması nedeniyle krediler aynı gün içerisinde sonuçlandırılıp kullanıma hazır hale getiriliyor. Ancak kredi notu yetersiz olanlar için ise ipotek tesisi ya da kefil ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda ipotek ve kefil de yeterli olmuyor ve kredi reddediliyor. Banka tarafından olumsuz cevapla karşılaşmamak için kredi puanınızı yüksek tutmanız ve ödemelerinizi düzenli olarak yapmanız gerekiyor.
FAİZ ORANLARI 1.41'DEN BAŞLIYOR
İhtiyaç kredisi faizleri geçtiğimiz yıla göre yükseliş gösterdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun almış olduğu faiz artırım kararları mevduat bankalarını da etkiledi. Mevduat faizlerinde artış yaşanırken bu durum kredilere de yansıdı. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 1.41'den başlayıp bankaya göre farklılık gösteriyor. Bankadan kredi faizi teklifi alırken faizde indirim talebinde bulunmanız menfaatinize olacaktır.
BANKALARA GÖRE FAİZ VE ÖDEME TABLOSU
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte 7 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları:
ING
İhtiyaç kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,34
Taşıt kredisi: 1,54
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.67
ZİRAAT BANKASI
Konut kredisi: 1.65
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
FİBABANKA
İhtiyaç kredisi: 1,49
Konut kredisi: 1,49
Taşıt kredisi: 1,65
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)
Taşıt kredisi: 1.57
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
TEB
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.50
Konut kredisi: 1.49
AKBANK
Direkt kredi: 2.09
İhtiyaç kredisi: 2.0
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.39
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09
KONUT KREDİSİ NEDİR?
"Konut kredisi nedir?" sorusu konut kredisi almak isteyen ancak, merak ettiği detaylara ulaşamayan kişilerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. Gündelik hayatta geçmiş zamanlara nazaran, kiraya göre çok daha fazla tercih edilen konut kredi desteği ile hayalinizdeki eve ulaşmak, bütçenizi zorlayacak bir kredi türü değildir. Konut kredisi, bir finansman desteğidir. Konut kredisi denildiğinde yüksek maliyetlerden söz edildiği için müşterilerin bu konuda çekince duyması oldukça normal. Ancak bu çekincelerin birçoğu, konut kredisi nedir sorusuna verilen yanlış yanıtlardan kaynaklanmaktır.
Konut kredisi nedir sorusu dâhilinde düşünülmesi gereken ilk konu kredi notudur. Kredi notu, konut kredisi şartları arasında en belirleyici unsurdur. Kredi notu yeterliliği, bankalar tarafından detaylıca incelenen bir kriterdir ve kişilerin bu notu önceden sorgulamaları mümkün değildir. Kredi notu özetle; belgelenebilir net gelir, daha önce kullanılan krediler, kredi kartları ve bunların ödeme geçmişleridir. Ancak bilinmelidir ki, bankalar bu işlem için çok daha detaylı bir inceleme yapmaktadır.
Kredi notunun belirlenmesinin ardından, konut kredisi nedir sorusu ile ilgili olarak en fazla merak edilen detay, kredi peşinat oranıdır. Yasal olarak, bankalar evin değerinin tamamını karşılamazlar. Evin ekspertiz değerinin yüzde yirmisi oranında peşinat tutarı, ev kredisi almak isteyen müşterinin ödemekle hükümlü olduğu bir konudur.
Peşinat ödemesinden sonra evin değeri üzerinden kredi kullanım miktarınız ortaya çıkar ve bankanın sunduğu ödeme planları dahilinde kredi kullanımına başlayabilirsiniz. Bu konuda bankanın çeşitli ödeme seçenekleri sunmasına oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bütçenize ve aylık gelirinize en uygun ödeme planını seçmeniz, kredi ödemelerinizi çok daha kolay bir şekilde ödemenizi sağlayacaktır. Bu noktada banka araştırması yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan en önemlileri seçtiğiniz bankanın farklı kredi ödeme seçenekleri sunması ve konut kredisi faiz oranları olmalıdır.