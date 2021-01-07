Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.64 artışla 1,515.04 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.63, BIST Mali Endeks yüzde 0.46, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.32 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaşma adımlarının yanında, küresel piyasalarda önde gelen para birimleri karşısındaki düşüşü süren dolar, iç piyasada da 7.30 liranın altını gördü.
Ziraat Bankası'nın günlük bülteninde, şöyle denildi:
"Senato'da Demokratlar çoğunluğu elde ederken, bugün küresel piyasalar teşvik beklentilerine odaklanmayı tercih ederek alıcılı bir görünüm sergiliyor. Teşviklerin ABD ekonomisini dolayısıyla küresel ekonomiyi destekleyeceği beklentisi risk iştahındaki pozitif görünümün sebebi.
"Bugün ABD'de ISM hizmet PMI ve işsizlik maaş başvuruları ile Almanya fabrika siparişleri günün öne çıkan verileri.
"Yurt içinde TCMB, rezerv, DTH ve menkul kıymet istatistiklerini paylaşacak. Geçen yılın son haftasında, rezervlerin brütte ve nette azaldığını tahmin ediyoruz.
"BDDK verilerine göre de ilgili haftada gerçek kişilerin DTH'ını artırırken tüzel kişilerin azaltma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ayrıca bugün Aralık ayına ilişkin DHMİ uçuş istatistikleri takip edilecek."
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 7.2669 lira ve en yüksek 7.3135 lirayı gördükten sonra, 7.27 – 7.28 lira aralığında,
- euro en düşük 8.9635 lira ve en yüksek 9.0316 lirayı gördükten sonra, 8.97 – 8.98 lira aralığında,
- sterlin en düşük 9.8907 lira ve en yüksek 9.9719 lirayı gördükten sonra 9.90 – 9.91 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.23074 - 1.23449 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.23228 düzeyindeydi.
TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "karışık bir seyir" izlediğinin altı çizilerek, şöyle denildi:
"Salgın ile ilgili kaygılar, ABD'de politik gelişmeler ve üç yeni Çin'li şirketin daha ABD borsasından çıkarılacağı haberi dün riskli varlıklarda dalgalı bir seyre yol açtı.
"Açıklanan az sayıdaki makroekonomik veri beklentilerden zayıf gelirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kaldı.
"ABD'de Georgia eyaletindeki Kongre seçimlerinde iki sandalyeyi de Demokratlar kazandı.
"Böylece, Temsilciler Meclisi'nin yanında, Kongre'de de Demokratlar çoğunluğu elde ederken, yeni seçilen Başkan Joe Biden'ın destekleyici ekonomi politikaları uygulama imkanının genişlediği değerlendiriliyor.
"Öte yandan, Senato'daki başkanlık seçim sonuçlarının onaylanması sırasında yapılan gösterilerdeki şiddet eylemleri risk iştahını zayıflattı. Yapılan son açıklamalara göre olaylarda dört kişi hayatını kaybederken, bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
"Georgia seçimlerinin ilk sonuçlarına piyasa olumsuz tepki verse de sonrasında yükselişe geçmişti. Ancak akşam saatlerinde yaşanan şiddet olayları ile hisse senetleri kazançlarının bir kısmını geri verdi.
"Altın fiyatları gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 9 baz puan birden yükselerek Mart ayı sonrası en yüksek seviyeden kapandı. Dolarda küresel ölçekte gerileme ve ham petrol fiyatlarında yükseliş dün de devam etti.
"Türk finansal varlıklarda yükseliş eğilimi devam etti. Makroekonomik veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıklarda ekonomi politikalarında atılan normalleşme adımları sonrasında başlayan iyimserlik dün küresel eğilimlerin de etkisiyle sürdü.
"Borsa İstanbul'da yükselişler yaşanırken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.0 değer kazandı. Ülke risk primi ve TL cinsi tahvil faizleri geriledi. Dolar cinsi faizlerde ise küresel etkilerle yükseliş yaşandı.
"Yeni günde küresel piyasalarda ABD Senato seçim sonuçlarıyla başlayan eğilimler etkisini sürdürürken, dünden kalan yükselişler sürüyor. Çin ve diğer bazı Asya ülkelerinde COVID-19 yeni vaka sayılarında artışlar yaşanırken, kısıtlama tedbirleri artırılmaya devam ederken iyimserliği sınırlıyor.
"Gün içinde salgın ile ilgili gelişmelerin yanında Euro Bölgesi Aralık ayı öncü enflasyonu, ekonomik güven endeksleri ve Kasım ayı perakende satış rakamları ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Yurtiçinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Aralık ayı nakit gerçekleşmelerini yayınlayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor."