



"BDDK verilerine göre de ilgili haftada gerçek kişilerin DTH'ını artırırken tüzel kişilerin azaltma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ayrıca bugün Aralık ayına ilişkin DHMİ uçuş istatistikleri takip edilecek."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.2669 lira ve en yüksek 7.3135 lirayı gördükten sonra, 7.27 – 7.28 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9635 lira ve en yüksek 9.0316 lirayı gördükten sonra, 8.97 – 8.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.8907 lira ve en yüksek 9.9719 lirayı gördükten sonra 9.90 – 9.91 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.23074 - 1.23449 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.23228 düzeyindeydi.

TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "karışık bir seyir" izlediğinin altı çizilerek, şöyle denildi:

"Salgın ile ilgili kaygılar, ABD'de politik gelişmeler ve üç yeni Çin'li şirketin daha ABD borsasından çıkarılacağı haberi dün riskli varlıklarda dalgalı bir seyre yol açtı.