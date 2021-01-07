Aralıkta otomobil satışları yüzde 14.0, hafif ticari araç satışları ise yüzde 19.8 arttı. En az 28 bin araç satışı gerçekleşseydi, pazar 800 bin hedefine ulaşacaktı. 2020'de pazarın yüzde 87.6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63, B segmenti otomobiller 146 bin 821 adetle yüzde 24.1 pay aldı.



HİBRİTİN PAYI ARTTI

2020'de 319 bin 489 adet benzinli otomobil, 240 bin 819 adet dizel otomobil satıldı. Benzinlilerin pazardan aldıkları pay yüzde 52.4'e yükselirken, dizel otomobillerin payı yüzde 39.5'e geriledi. Otogazlı otomobil satışları 26.685 adetle pazardan yüzde 4.4 pay aldı. Ocak-Aralık döneminde 844 tam elektrikli otomobil satıldı. Satışları 22 bin 272 adete çıkan hibritlerin payı yüzde 3.7 oldu.