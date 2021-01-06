3 ay geri ödemesiz kredi müjdesi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, başvuranlara 10, 20 ve 30 bin TL...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, başvuranlara 10, 20 ve 30 bin TL... ALO kredi hattı ile beraber anlık başvuru süreçleri geliyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar yeni güncel faiz oranlarını açıkladı. Merkez bankasından gelen faiz oranlarının ardından bankalar da ihtiyaç, taşıt ve konut faiz kredi oranlarında güncellemeler yaptı. Tüm vatandaşlar tarafından güncellenen oranlar bir hayli merak ediliyor. Sizler için taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kapsamında bankaların belirledikleri faiz oranlarını derledik. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...