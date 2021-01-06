3 ay geri ödemesiz kredi müjdesi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, başvuranlara 10, 20 ve 30 bin TL...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, başvuranlara 10, 20 ve 30 bin TL... ALO kredi hattı ile beraber anlık başvuru süreçleri geliyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar yeni güncel faiz oranlarını açıkladı. Merkez bankasından gelen faiz oranlarının ardından bankalar da ihtiyaç, taşıt ve konut faiz kredi oranlarında güncellemeler yaptı. Tüm vatandaşlar tarafından güncellenen oranlar bir hayli merak ediliyor. Sizler için taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kapsamında bankaların belirledikleri faiz oranlarını derledik. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İşte bankalar tarafından belirlenen son güncel faiz oranları…
36 ay vade ile 10 bin TL ihtiyaç kredi faiz oranları…
Türkiye iş bankası kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı 1,5
TEB bankası kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı 1,51
İNG bankası kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı 1,54
QNB Finansbank bankası kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı 1,41
Fibabanka bankası kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı 1,54
Alternatif bankası kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı 1,60
ICBC bankası kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı 1,69
Şekerbank bankası kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranı 1,50
36 ay vade ile 20 bin TL kredi faiz oranı
Türkiye iş bankası tarafından 20 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,5
TEB bankası tarafından 20 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,51
İNG bankası tarafından 20 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,54
QNB Finansbank bankası tarafından 20 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,41
Fibabankabankası tarafından 20 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,54
Alternatif bankası tarafından 20 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,60
ICBC bankası tarafından 20 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı 1,62
Şekerbank bankası tarafından 20 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,50
36 ay vade ile 30 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı
Türkiye iş bankası tarafından 30 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,5
TEB bankası tarafından 30 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,51
İNG bankası tarafından 30 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,54
QNB Finansbank bankası tarafından 30 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,41
Fibabankabankası tarafından 30 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,54
Alternatif bankası tarafından 30 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,60
ICBC bankası tarafından 30 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı 1,62
Şekerbank bankası tarafından 30 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı; 1,50
İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?
İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir. Örnek verecek olursak;
A- Bankasından kredi kullanmak isteyen ve 2000 TL ücret aldığını beyan eden bir şahsın; ortalama alabileceği kredi miktarı 1000 TL olabilir.
B- Bankasından aynı şartlar altındaki şahıs, bankanın kendisine verebileceği krediden yararlanamamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise bankalar arasında uygulanan kişiye özel verilen kredi notunun farklılık göstermesidir.
Bu Kredi Notu Hesaplaması Şu Şekilde Yapılır:
1-699 Arasında en riskli, 700-1099 Orta riskli, 1100-1499 Az riskli, 1500-1699 İyi, 1700-1900 çok iyi olmaktadır.
Bu kişiye özel verilen kredi notuna göre, bankalar genel bir değerlendirme yaparak kredinin kişiye ödenmesi konusunda da farklılıklar gösterebilirler.
Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?
Kredi notu nasıl yükseltilir? Sorusunun yanıtını aradığımızda, karşımıza çeşitli alternatifler çıktığını görüyoruz.
1- Bankalara olan borçlarınızı kapatmaya çalışın.
2- Birden fazla banka ile çalışmak, kredi notunuzu olumsuz etkileyeceğinden, kullanmadığınız banka hesaplarını kapatmanız gerekmektedir.
3- Kullanmış olduğunuz kredi kartlarının borçlarını ve kredilerinizi aksatmayın.
4- Kullanmakta olduğunuz kredi kartlarınızın limitini imkanlarınıza göre belirleyin.
5- Ufak tefek, başka bir şekilde de ödeyebileceğiniz borçlarınız için bankalara sık sık baş vurmak kredi notunuzu olumsuz yönde sizi etkiler.
6- Düzenli ödemeleriniz konusunda sıkıntı yaşıyor iseniz, elektrik, su, doğal gaz gibi faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz ödemelerinizi ödeme noktalarına gitmeden yapabilirsiniz. Sizin kredi notunuzun belki tavan yapmasını değil ama en azından düşmesini engelleyecektir.