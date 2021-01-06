Kamu bankaları tarafından 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara verilen temel ihtiyaç kredileriyle ilgili açıklama geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından , 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara sunulan düşük faizli kredide faiz oranı 0.49 olarak açıklandı. İhtiyaç kredisi başlığı altında verilen kredide geri ödemelerin 6 ay yapılmayacağı ve 36 ay vadeye kadar ödemelerin yapılacağına yer verilmişti. Temel ihtiyaç kredisinde ilk başvurular 1 Nisan 'da alınmış ve haftalar sonra krediler hesaplara yatmaya başlamıştı. Kredilerini alan vatandaşlar için 6 ay geri ödemesiz dönem sona erdi ve Ocak ayı itibarıyla kredi geri ödemeleri başladı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
KREDİ DETAYLARI
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından , 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara sunulan düşük faizli kredide faiz oranı 0.49 olarak açıklandı. İhtiyaç kredisi başlığı altında verilen kredide geri ödemelerin 6 ay yapılmayacağı ve 36 ay vadeye kadar ödemelerin yapılacağına yer verildi. Kredi çekmek isteyen vatandaşlara sunulan imkanlar ise şu şekilde:
- 3 bin lira
- 5 bin lira
- 7 bin 500 lira
- 10 bin lira.
GERİ ÖDEMELERİN HEPSİ BAŞLADI
Kamu bankalarından çekilen 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz dönem sona erdi. Son başvuruları 1 Haziran günü alınan temel ihtiyaç kredisinde 1 Ocak itibarıyla kredisini çeken tüm vatandaşlar geri ödemelerini yapacak ve 6 aylık geri ödemesiz dönemin ardındna 30 ay ödeme yapılıp kredinin geri ödemesi tamamlanacak.
İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞ 2. FAZ BAŞVURU ALINMASINI TALEP ETTİ!
Korana virüs salgını nedeniyle yaşanan dalgalanmanın devam etmesi ve vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı olan kişilerin yeniden iş umutlarını kaybetmesi üzerine vatandaş hükümetten yeniden 2.faz ihtiyaç kredisi başvurusu alınmasını talep etti.