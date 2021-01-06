Kamu bankaları tarafından 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara verilen temel ihtiyaç kredileriyle ilgili açıklama geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından , 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara sunulan düşük faizli kredide faiz oranı 0.49 olarak açıklandı. İhtiyaç kredisi başlığı altında verilen kredide geri ödemelerin 6 ay yapılmayacağı ve 36 ay vadeye kadar ödemelerin yapılacağına yer verilmişti. Temel ihtiyaç kredisinde ilk başvurular 1 Nisan 'da alınmış ve haftalar sonra krediler hesaplara yatmaya başlamıştı. Kredilerini alan vatandaşlar için 6 ay geri ödemesiz dönem sona erdi ve Ocak ayı itibarıyla kredi geri ödemeleri başladı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...