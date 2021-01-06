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    • Ekonomi
    • 06.01.2021 10:01
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    • 06.01.2021 10:01
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    Ve netleşti! , ve 6 ay geri ödemesiz ve 0.49 faizli temel ihtiyaç kredisine başvuranlar dikkat!

    3-5-7,5 ve 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi çekenler dikkat. Pandemi ilk başladığı dönemde 3 bankası, geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlara 10 bin liraya kadar esas lüzumlarını karşılaması, pandemi döneminde dara düşmemesi için düşük faizli kredi verdi. 6 ay geri ödemesiz olarak verilen esas lüzum kredisi için açıklama geldi ve krediyi çeken bazı vatandaşlar için ödemelerin , ayında başladığı, kalan vatandaşlar için ise ödemelerin ayında devam ettiğine yer verildi. Vatandaşlar, geri ödemede güçlük çektiklerini ve kredilerin geri ödemesinin 6 ay daha ertelenmesini istedi.

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! 6 ay geri ödemesiz ve 0.49 faizli kredi...

    Kamu bankaları tarafından 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara verilen temel ihtiyaç kredileriyle ilgili açıklama geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından , 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara sunulan düşük faizli kredide faiz oranı 0.49 olarak açıklandı. İhtiyaç kredisi başlığı altında verilen kredide geri ödemelerin 6 ay yapılmayacağı ve 36 ay vadeye kadar ödemelerin yapılacağına yer verilmişti. Temel ihtiyaç kredisinde ilk başvurular 1 Nisan 'da alınmış ve haftalar sonra krediler hesaplara yatmaya başlamıştı. Kredilerini alan vatandaşlar için 6 ay geri ödemesiz dönem sona erdi ve Ocak ayı itibarıyla kredi geri ödemeleri başladı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    KREDİ DETAYLARI

    Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından , 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara sunulan düşük faizli kredide faiz oranı 0.49 olarak açıklandı. İhtiyaç kredisi başlığı altında verilen kredide geri ödemelerin 6 ay yapılmayacağı ve 36 ay vadeye kadar ödemelerin yapılacağına yer verildi. Kredi çekmek isteyen vatandaşlara sunulan imkanlar ise şu şekilde:

    - 3 bin lira

    - 5 bin lira

    - 7 bin 500 lira

    - 10 bin lira.

    GERİ ÖDEMELERİN HEPSİ BAŞLADI

    Kamu bankalarından çekilen 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz dönem sona erdi. Son başvuruları 1 Haziran günü alınan temel ihtiyaç kredisinde 1 Ocak itibarıyla kredisini çeken tüm vatandaşlar geri ödemelerini yapacak ve 6 aylık geri ödemesiz dönemin ardındna 30 ay ödeme yapılıp kredinin geri ödemesi tamamlanacak.

    İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞ 2. FAZ BAŞVURU ALINMASINI TALEP ETTİ!

    Korana virüs salgını nedeniyle yaşanan dalgalanmanın devam etmesi ve vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı olan kişilerin yeniden iş umutlarını kaybetmesi üzerine vatandaş hükümetten yeniden 2.faz ihtiyaç kredisi başvurusu alınmasını talep etti.
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    Haberler Ekonomi Ve netleşti! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz ve 0.49 faizli temel ihtiyaç kredisine başvuranlar dikkat!