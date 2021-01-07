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    • 07.01.2021 22:49
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    , dünyanın en zengin insanı oldu

    ve şirketlerinin sahibi , 185 milyar doları geçen servetiyle, 'un kurucusu 'u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu. 2017'den beri zirveyi elinde tutan Bezos'u geçen dünyanın gündeminde...

    Musk, dünyanın en zengini

    CNBC'nin haberine göre Elon Musk 185 milyar doları geçen servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu.

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    Tesla'nın hisse fiyatlarında Perşembe günü yaşanan artış, Musk'ı 2017'den beri dünyanın en zengin insanı olan ve şu anda yaklaşık 184 milyar dolar değerinde serveti olan Jeff Bezos'u geride bıraktı.

    Musk, 2020 yılına yaklaşık 27 milyar dolarla başladı ve dünyanın en zengin 50 kişisi arasında yer aldı.Tesla'nın son bir yılda dokuz kattan fazla artan hisse fiyatı, Musk'a 150 milyar dolardan fazla katkıda bulundu.

    Elon Musk, Temmuz ayında dünyanın en zengin yedinci kişisi olarak, Waren Buffet'ı geçmişti. Kasım ayında Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci kişi oldu. Musk, son 12 ayda Bill Gates'in toplam 132 milyar dolarlık net değerinden daha fazla servet kazandı.

    Tesla'nın şirketinin piyasa değeri perşembe günü itibariyle 737,6 milyar dolara çıktı.
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