Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor

3 VE 4 MICROSOFT'UN

Musk'ın hemen ardından Microsoft'un kurucusu Bill Gates geliyor. 4 Nisan 1975 yılında Bill Gates ve daha sonra şirketten istifa edecek olan Paul Allen tarafından kurulan Microsoft, bugün bilgisayarlarda en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Microsoft Windows ile adını bütün dünyaya duyurmuştu. Index'te uzun yıllar ilk sırada yer alan Gates, yerini Bezos'a kaptırırken, şu anda 129 milyar dolar serveti ile şu anda 3. sırada.