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    • Ekonomi
    • 02.01.2021 20:56
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    • 02.01.2021 21:08
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    , koronavirüse rağmen 2020'de toplam 1,8 trilyon dolar daha zengin oldu

    Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerinin 2020 yılında yaklaşık 1,8 trilyon dolar artışla toplam 7,6 trilyon dolara ulaştığı açıklandı. Koronavirüse rağmen daha da zenginleşen ların şüphe uyandıran durumu haberimizde...

    AA
    Dünyanın en zengin 500 insanına 2020 yaradı

    Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde geçen 2020'de de servetlerine servet kattı.

    Elon Musk

    YÜZDE 31

    2021'in ilk gününde güncellenen listeye göre Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31'i buldu.

    Jeff Bezos

    BU YILKİ ARTIŞ EN YÜKSEĞİ!

    Bu artışın, 8 yıldır yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.

    Bill Gates

    NE KADAR BÜYÜDÜLER?

    İlk 5 ismin 100 milyar dolardan fazla servete sahip olduğu listede Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 190, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk 170, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 132, Fransız iş insanı Bernard Arnault 114 ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 104 milyar dolarlık servete sahip gözüküyor.

    Bernard Arnault

    BEZOS İLE MUSK DAHA ÖNE ÇIKTI

    Listenin ilk 10 sırasındaki ismin 8'inin teknoloji şirketlerine sahip olması dikkati çekerken en tepede yer alan Bezos ile Musk'ın son 12 aylık dönemde servetlerine toplam 217 milyar dolar ekledikleri görüldü.

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    Haberler Ekonomi Dünyanın en zengin 500 insanı, koronavirüse rağmen 2020'de toplam 1,8 trilyon dolar daha zengin oldu