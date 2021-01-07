Kredi faiz oranlarında yeni yılın gelmesiyle birlikte çeşit kampanyalar duyurulmaya başlandı. amu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatları resmi internet siteleri üzerinden vatandaşlara duyuruyor. Kredi çekmeyi düşünenler bu bağlam güncel faiz oranları hakkında bilgi edinerek bankaya ona göre gitmek istiyor. Yenilenen faiz oranlarına göre en uygun krediyi veren banka belli oldu. Haberimizin içerisinde 7 Ocak Vakıfbank, Ziraat, Akbank, Garanti taşıt-konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları detaylı bir şekilde yer alıyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 7 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları: