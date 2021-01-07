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    • Ekonomi
    • 07.01.2021 21:47
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    • 07.01.2021 21:48
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    Cazif teklifler yenileniyor! 7 Ocak Vakıfbank, Ziraat, Akbank, Garanti taşıt-konut ve ihtiyaç

    Cazif teklifler yenileniyor! 7 Ocak Vakıfbank, Ziraat, Akbank, Garanti taşıt-konut ve ihtiyaç vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılının ilk günlerinde de faiz oranlarında yeni gelişmeler ve yeni değişimler yaşanıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel ların yenilediği faiz oranlarını incelemek istiyor. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları belli oldu. İşte 7 Ocak Vakıfbank, Ziraat, Akbank, Garanti taşıt-konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları

    Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Kredi faiz oranlarında yeni yılın gelmesiyle birlikte çeşit kampanyalar duyurulmaya başlandı. amu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatları resmi internet siteleri üzerinden vatandaşlara duyuruyor. Kredi çekmeyi düşünenler bu bağlam güncel faiz oranları hakkında bilgi edinerek bankaya ona göre gitmek istiyor. Yenilenen faiz oranlarına göre en uygun krediyi veren banka belli oldu. Haberimizin içerisinde 7 Ocak Vakıfbank, Ziraat, Akbank, Garanti taşıt-konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları detaylı bir şekilde yer alıyor.

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte 7 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları:

    ING

    İhtiyaç kredisi: 1,54

    Konut kredisi: 1,34

    Taşıt kredisi: 1,54

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.77

    Taşıt kredisi: 1.77

    Konut kredisi: 1.67

    ZİRAAT BANKASI

    Konut kredisi: 1.65

    Tüketici kredisi: 1.75

    Taşıt kredisi: 1.75

    FİBABANKA

    İhtiyaç kredisi: 1,49

    Konut kredisi: 1,49

    Taşıt kredisi: 1,65

    VAKIFBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)

    Taşıt kredisi: 1.57

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

    GARANTİ BBVA

    İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

    Konut kredisi: 1.49

    Taşıt kredisi: 1.64

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.50

    Taşıt kredisi: 1.55

    Ev kredisi: 1.40

    TEB

    İhtiyaç kredisi: 1.45

    Taşıt kredisi: 1.50

    Konut kredisi: 1.49

    AKBANK

    Direkt kredi: 2.09

    İhtiyaç kredisi: 2.0

    Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

    Konut kredisi: 1.39

    Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09
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    Haberler Ekonomi Cazif teklifler yenileniyor! 7 Ocak Vakıfbank, Ziraat, Akbank, Garanti taşıt-konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları