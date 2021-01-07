A101'de yılın ilk indirimli ürünlerini satışa sundu. A101 marketlerde bu hafta birbirinden dikkat çeken ürünler yerini aldı. Firma müşterilerinin yakından takip ettiği güncel kataloğun ilk sayfasında teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Listede yer alan fırsatları değerlendirmek isteyenler ise araştırmalarını sürdürüyor. İşte A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğu
A101 7 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU
Xiaomi Redmi 9 Akıllı Telefon
Kiwi Mini Tost Makinesi
Luminarc Tabak Çeşitleri
Sinbo Izgara Tava
Kadife Kaymaz Salon Halısı
Lisanslı Oyun Seti
ABC Botanics Yumuşatıcı 5 L
Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml
Çokça Dondurulmuş Bamya