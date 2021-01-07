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    • Ekonomi
    • 07.01.2021 23:53
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    • 07.01.2021 23:53
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    nda hangi ürünler var? 'de haftanın fırsatlı ürünlerinin listesi

    nda yer alan ürünlerin listesi yarın alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. 'de bu hafta Samsung 40" Full HD TV, SABA 32" Uydu Alıcılı LED TV, Xiaomi Redmi 9 Akıllı Telefon, Kiwi Çubuk El Blenderı, Kiwi Mini Tost Makinesi, Aprilla Saç Kesme Makinesi, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Piranha Akıllı Saat ve GoSmart 10.000 mAh Powerbank ürünleri dikkat çekmeyi başardı. İşte A101'de haftanın fırsatlı ürünlerinin listesi

    takvim.com.tr
    7 Ocak A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

    A101'de yılın ilk indirimli ürünlerini satışa sundu. A101 marketlerde bu hafta birbirinden dikkat çeken ürünler yerini aldı. Firma müşterilerinin yakından takip ettiği güncel kataloğun ilk sayfasında teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Listede yer alan fırsatları değerlendirmek isteyenler ise araştırmalarını sürdürüyor. İşte A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğu

    A101 7 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Xiaomi Redmi 9 Akıllı Telefon

    Kiwi Mini Tost Makinesi

    Luminarc Tabak Çeşitleri

    Sinbo Izgara Tava

    Kadife Kaymaz Salon Halısı

    Lisanslı Oyun Seti

    ABC Botanics Yumuşatıcı 5 L

    Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml

    Çokça Dondurulmuş Bamya
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    Haberler Ekonomi 7 Ocak A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? A101'de haftanın fırsatlı ürünlerinin listesi