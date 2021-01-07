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    • Ekonomi
    • 07.01.2021 10:25
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    • 07.01.2021 11:21
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    Altın fiyatlarında flaş hareket! Çeyrek altın kaç TL? 7 Ocak Perşembe , yarım altın ve ne kadar oldu?

    Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ’de ikinci tur Senato seçimlerine yönelik belirsizlik sürerken, ABD tahvilleri ve endeksindeki düşüşün hızlandığı görüldü. Altın fiyatları ise sert geriledi. Bu gelişmeler üzerine 7 Ocak 2021 tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar? Altında düşüş sürecek mi? sorularının cevabı merak edilmeye başlandı. İşte son dakika altın fiyatları hakkında detaylar...

    Altın fiyatlarında flaş hareket! 7 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Son dakika altın fiyatları… Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı olan altının değer grafiğinde hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz seneyi düşüşle kapatan altının bugün sabah saatlerinde de gram fiyatının 450 TL, çeyrek ise 731 TL'den alıcı bulduğu gözlemlendi. Peki, 7 Ocak Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları…

    7 OCAK CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

    Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek…

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 417,13

    SATIŞ: 433,27

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.078,30

    SATIŞ: 3.103,40

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 2.971,46

    SATIŞ: 3.032,23

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.498,80

    SATIŞ: 1.526,00

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 749,30

    SATIŞ: 764,20

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 462,38

    SATIŞ: 462,47

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.080,00

    SATIŞ: 3.127,00
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    Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında flaş hareket! Çeyrek altın kaç TL? 7 Ocak Perşembe gram altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu?