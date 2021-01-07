Yabancı payının geçtiğimiz yıl yüzde 3-4 aralığına kadar gerilediği borçlanma piyasasında, Hazine bu hafta başladığı ve 6 ay sürecek yüklü borçlanma döneminin ilk 4 ihalesinde yaklaşık 16.8 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.