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    • Ekonomi
    • 07.01.2021 09:14
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    • 07.01.2021 09:21
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    Gözler 'ye çevrildi! kaç TL? 7 Ocak 2021 dolar fiyatları kaç oldu?

    Son dakika haberi... Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalar 'de yaşanan kanlı protestolara odaklandı. Piyasaların ABD'deki protesto gösterilerine odaklandığı 7 Ocak 2021 sabahında kritik seviyeye ulaştı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar dolar kurundaki düşüş trendinin ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Peki, 7 Ocak Perşembe dolar fiyatları kaç oldu? Dolardaki düşüş devam edecek mi? İşte merak edilenler...

    Gözler ABD'ye çevrildi! Dolar kritik seviyede..

    ABD'nin Georgia eyaletinde tekrar edilen seçimler küresel piyasalarda riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL sert düşerek 7.30'un altını zorluyor.

    Spot piyasada 7.28'i gören eden dolar/TL şu dakikalarda 7.29 seviyesinde.

    Euro/TL ise şu dakikalarda 8,99 liradan işlem görüyor.

    Analistler, dolar kurunun 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31'i kalıcı olarak kırmasının kurdaki düşüş trendi için önemli olduğuna dikkat çekiyor.

    Piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) ve ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara ve piyasa dostu uygulamalara devam edeceği beklentisiyle TL'de ve TL cinsi yatırım araçlarında son 5 yıldır neredeyse aralıksız gerçekleşen değer kaybının duracağı beklentisi hakim.

    2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL Kasım başında ekonomi yönetimi değişmeden önce 8.58'e kadar yükselmişti. TL, dolar karşısında Kasım ayı başından günümüze kadar yüzde 15 değer kazandı.

    Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300
    baz puanın altına kadar geldikten sonra küresel riskten kaçışla sınırlı yükselişte.

    Yabancı payının geçtiğimiz yıl yüzde 3-4 aralığına kadar gerilediği borçlanma piyasasında, Hazine bu hafta başladığı ve 6 ay sürecek yüklü borçlanma döneminin ilk 4 ihalesinde yaklaşık 16.8 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.
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    Haberler Ekonomi Gözler ABD'ye çevrildi! Dolar kaç TL? 7 Ocak 2021 dolar euro fiyatları kaç oldu?