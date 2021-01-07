Gram altın fiyatları geriledi… Altının ons fiyatındaki ve dolar TL kurundaki geri çekilmeyle birlikte gram altın fiyatları zayıf bir görünüm sergiliyor. "

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "ABD'de ikinci tur Senato seçimlerine yönelik belirsizlik sürerken, ABD tahvilleri ve dolar endeksindeki düşüşün hızlandığı görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün Mart ayından bu yana ilk defa %1 seviyesi üzerine ulaşarak %1,05 seviyesine kadar yükselirken, dolar endeksinin ise 89,30 seviyesi altına gerilediği takip edildi.

Dolar endeksinde devam eden düşüş eğilimi ile birlikte ons altındaki yükseliş dün gün içerisinde 1960 seviyesine doğru hızlandı, ancak ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin yarattığı baskı ve Fibonacci %61,8'lik düzeltme çizgisine denk gelen 1960 seviyesinin direnç görevi görmesi ile birlikte altın fiyatları bu bölgeden bir geri çekilme hareketi gerçekleştirdi.