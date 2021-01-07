



"JUluslararası Kahve Zinciri 'Cryptoasset'i Başlatacak. Güney Koreli kahve mağazası olan ve dünya çapında yaklaşık 10 ülkede 400'den fazla şubesi zinciri ağı bulunan Tom N Toms, birçok medya raporuna göre, TomTom Coin adlı jetonu 2021 yılının ilk yarısında piyasaya sürecek.

BİTCOİN NEDİR?

3 ocak 2009'da sessiz sedasız kullanıma giren Bitcoin pek çok kişinin merceğinde.



Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünenlerdenseniz bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmakta.

BİTCOİN SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle Bitcoin yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız.

Söz konusu platformların Bitcoin alım ve satım işlemlari karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip.