İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.508,64 puana taşıdı.