Hain FETÖ'nün en büyük maddi destekçilerinden biri de Kayseri merkezli Boydak Holding'ti. 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan şirket yöneticileri Hacı Boydak, Memduh Boydak ve Şükrü Boydak hala cezaevinde. Ancak Boydaklarla ilgili ilginç bir durum gündeme geldi. Daha önce Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yüzde 10'luk hissesine sahip olan bu iç ismin bankada ortaklıkları hala sürüyor.
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyu gündeme getirip şunları söyledi:
"BOYDAKLAR İÇİN BU MADDE GEÇERLİ DEĞİL Mİ?"
"Bankacılık Kanunu açık… 5411 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde bankaların kurucu ortaklarında aranan şartlar sıralanıyor. Ne diyor maddede?
Bankaların kurucuları arasında devletin şahsiyetine, egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suç işleyenler ve bu suçlara iştirakten hükümlü bulunanlar yer alamaz.
Uzun uzun suç içerikleri sıralanıyor, isteyen açıp okuyabilir. Peki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden Boydaklar için bu madde geçerli değil mi?
YÜZDE 60 SUUDİ BANKADA
Hatırlayın, Boydaklar, Ülker Grubu ile birlikte finans sektöründe hizmet veren kurumları Anadolu Finans ve Family Finans'ı, 2005'te Türkiye Finans Katılım Bankası adı altında birleştirdi. 2007'de bankanın yüzde 60 hissesini, 1 milyar 80 milyon dolara Suudi bankaya sattı. Satış sonrası Ülker ve Boydaklar ellerinde bulundurdukları yüzde 20'şer hisse ile banka yönetiminde stratejik ortaklık misyonlarını sürdürmeye devam etti.
Şöyle anlatayım…
"TÜRKİYE FİNANS'A DOKUNULMADI"
Boydak Ailesi'nin birçok ferdi 2016'da Kayseri'de yapılan FETÖ soruşturması çerçevesinde tutuklandı. Mahkemeler tutuklu sanıklar Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün, Memduh Boydak'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol, Bekir ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Boydak Holding'e ait şirket hisselerinin müsaderesi (devlete aktarılması) kararı çıktı. O tarihten sonra holding bünyesindeki birçok şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine geçti.
Türkiye Finans hisselerine ise dokunulmadı. Halen bankanın yüzde 67.03 hissesinin sahibi Suudi banka… Yüzde 10.57'lik hisse ise Gözde Girişim'de…
"BDDK KESİNLEŞMİŞ KARARI MI BEKLİYOR?"
Kalanlara bakalım.
Yüzde 1.9'luk hisse FETÖ'den 18 yıl ceza yiyen Memduh Boydak'ın… Yüzde 1.9 yedi yıl ceza alan Bekir Boydak'ın, yüzde 1.58 on yıl ceza alan Şükrü Boydak'ın, yüzde 1.52 de mahkemenin 11 yıl cezaya hükmettiği Hacı Boydak'ın… Yüzde 1.9'luk hisse Mustafa Boydak'ta, yüzde 1.78'lik hisse de Yusuf Boydak'ta…
Velhasıl, toplam yüzde 10.58'lik hisse mahkemelerde Türk devletine karşı Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği'nden hüküm giymiş aile fertlerinde…
Özkaynak üzerinden hisselerin değeri 565 milyon TL… Bankanın ortaklık yapısında belirsizlik yaratan bu durum daha ne kadar sürdürülebilir?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) acaba Bankacılık Kanunu'na da aykırı olan bu durumun düzeltilmesi için kesinleşmiş mahkeme kararını mı bekliyor? Önümüzdeki süreçte gelişmeleri izlemek gerek..."
PKK SORUSU?
Dilek Güngör'ün yazısını paylaşan gazeteci Fuat Uğur da olaya PKK açısından yaklaştı ve şunları yazdı: "Haydaaa! Bir yaşıma daha girdim. Kardeşim o zaman Murat Karayılan ile Abdullah Öcalan da bankalara ortak olsunlar. Uyuşturucudan kazandıkları para gani nasıl olsa. FETÖ'den yargılanıp hapiste yatanlar nasıl banka ortağı olur?"
BANKACILIK KANUNUN İLGİLİ MADDESİ NE DİYOR?
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8. maddesinin d bendinde şu ifadeler yer alıyor; "Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması,"