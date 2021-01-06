Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken pek çok vatandaşın kirada olduğu ve gelirlerinin düşmesi ile birlikte kiralarını ödemekte zorlandıkları ortaya çıkmıştı. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koronavirüs pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere pek çok yardım yapmaktadır. Bakanlığın yaptığı yardımlardan bir tanesi de kira desteğidir. Bu destek kirasını ödemekte zorlanan ve Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan kişilere verilmektedir. Bakanlık tarafından verilen kira yardımı 960 TL olarak belirlenmiştir. Kira yardımları pandemi sürecinin yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamında evleri olan kişilere de verilmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...