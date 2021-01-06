Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 462,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 460,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını da 3.059 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.946 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler ne diyor?
"ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK OLUŞABİLİR"
Altın fiyatları, ABD Georgia'da yapılan ikinci tur Senato seçiminin sonucunu bekliyor. Sonuçlara dair sayım başladı ve en son gelen habere göre Demokratların önde olduğu ifade ediliyor. Senatoda kalan iki koltuk Demokratlara geçerse, daha fazla mali teşvik paketinin önü açılabilir ve bu durum altının yukarı yönde hareketini önümüzdeki dönem için destekleyebilir. Sonuca bağlı olarak altında hareketlilik oluşabilir.
Bugün için Fed'in aralık ayında yapmış olduğu toplantısının tutanakları da açıklanacak. Tutanaklar, toplantının satır aralarını görmemiz açısından izlenmeli. Tabii bugünün gündeminde seçim olduğu için tutanakların etkisi sınırlı kalabilir düşüncesindeyim. Yeni yıla piyasalar güçlü başlayamadı. Aşılama sürüyor, dağıtımı devam ediyor ancak dünya genelinde virüs vaka sayısındaki artış piyasaları tedirgin etmekte. Avrupa'da önlemler arttırıldı ve bu durum pek iç açıcı değil.
Kısacası aşılamanın etkisi kısa vadede toparlanmayı desteklemezse bu durum piyasaları negatif etkileyebilir ve altında da yukarı yönde hareketlenme oluşabilir. Korku endeksi olarak izlediğimiz VIX endeksinde de yükseliş var ve Dolar endeksi zayıf seyrediyor. Bu faktörlerde altının yukarı yönlü trendini korumasını sağlıyor.
Ons altın için 1962 dolar direnç olabilir ve bu direnci aşamadığı sürece yükselişinde zayıf kalabilir. Buna karşın, geri çekilmelerde sınırlı kalıyor, olası düşüşün devamında 1936 – 1924 dolar destek noktaları karşımıza çıkabilir. Psikolojik destek noktası ise 1900 dolar olarak görülüyor. Teknikte kısa vadeli pozitif görünüm sürmekte ancak belirttiğim direnç aşılamazsa altın temkinli duruşunu korumak isteyebilir.