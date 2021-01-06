Analistler ne diyor?

"ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK OLUŞABİLİR"

Altın fiyatları, ABD Georgia'da yapılan ikinci tur Senato seçiminin sonucunu bekliyor. Sonuçlara dair sayım başladı ve en son gelen habere göre Demokratların önde olduğu ifade ediliyor. Senatoda kalan iki koltuk Demokratlara geçerse, daha fazla mali teşvik paketinin önü açılabilir ve bu durum altının yukarı yönde hareketini önümüzdeki dönem için destekleyebilir. Sonuca bağlı olarak altında hareketlilik oluşabilir.