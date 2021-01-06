6 Ocak Çarşamba Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?





"Reel sektörün döviz açık pozisyonu ise Ekim itibarıyla son sekiz yılın en düşük seviyesine indi. Bu haber akışı ve gelişmeler altında hisse senetlerinde bir miktar düşüş gözlenirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.3 değer kazandı. Uzun vadeli tahvil faizleri ve ülke risk primi hafif yükseldi.



"Yeni güne küresel piyasalar görece zayıf bir başlangıç yaptı. ABD Başkanı Donald Trump Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasıyla işlemleri yasaklarken, Georgia'daki seçimlerde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki farkın çok az olması risk iştahını zayıflatıyor.

"Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirmesinin büyük bir mali destek paketi ve vergi artışları gibi adımları getirebileceği kaygıları hisse senetlerinde satışlara yol açıyor.