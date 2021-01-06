Döviz kurları son dakika! Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 CANLI döviz kurları!





Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi:

"Dün gün içinde oldukça dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 Endeksi'nde gün içinde zirve bir kez daha yenilendi. Küresel ölçüde salgınla ilgili gelişmeler takip edilirken endeksin son dönemdekinin aksine yurtdışındaki olumsuz haber akışlarına ve kayıplara reaksiyonunda artış dikkat çekti.

"Endekste kısa vadede 1,470 ara destek noktası konumunda iken orta vade için 1,450 ve hemen altında 1,430 izlediğimiz güçlü destekler. Bu seviyelere kadar olacak geri çekilmeler sınırlı düzeltmeler olarak izlenebilir.