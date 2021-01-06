4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Yüzde 4 olarak uygulanan zam oranının arttırılması talep edilmişti. Yeni yıla kısa süre kala binlerce taşeron işçinin gündeminde yüzdelik dilim için gelecek açıklamalar yer alıyor. Maaş zam oranı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Haberimizde derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.
TAŞERON İŞÇİLERE SEYYANEN ZAM MI GELİYOR?
Bilindiği üzere kadroya dahil edilen taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı o dönem Çalışma Bakanlığı tarafından ilan edilen sözleşme ile belirlenmişti. Kadro sonrası uygulamaya giren ve halen geçerli olan söz konusu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin maaşlarına her 6 aylık zam dönemlerinde yüzde 4 oranında zam yapılması öngörüldü.
BİNLERCE KİŞİYE PART TİME ÇALIŞMA
Yeni sürüm istihdam paketi ile özel sektörde binlerce kişiye part time iş imkanının sağlanacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı kalktığında, örneğin kadınların bir bölümü örneğin yarı zamanlı çalışmak istiyor. Tabii siyaseten hangi maddelerin olacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek" dedi.
TAŞERON AÇIKLAMASI
Taşeron işçi iken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya geçen 4/d işçiler için kararname hükümlerinin uygulanmaması yönünde Hak İş 'ten gelen taleplere de değinen Bakan Selçuk işkolu tartışmasına son noktayı koydu ve şunları söyledi:
"Zaten o kararname mayısta yürürlüğe girdi. Sendikalar da o zaman bir şey söylemedi, kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok"
TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI ÇALIŞMASI
Çalışma Bakanlığı'nın KHK sonrası açıkladığı mali ve sosyal haklar tablosunda taşeron işçilerin maaşları için TİS görüşmelerinin 2020 yılında yapılacağı bu zamana kadar ise çalışanların maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 zam yapılacağı ilan edilmişti.
Bu süreçte ekonomik olarak zorlanan taşeron işçiler yüzde 4'lük zamların ardından daha yüksek oranlarla yeni zam talep ediyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2021 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2021 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
1. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye 1. taksit ödeme günü ne zaman merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan ilave tediye tarihleri 2021 yılına ait dönemler araştırılıyor. 6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmi Gazete'ye göre 2020 4.ilave tediye verilme tarihi 14 Aralık olarak belirlenmişti. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ödemeyi aldı.