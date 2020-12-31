2021 Milli Piyango sonuçları belli oldu. Zengin olma hayali kuranlar için yılbaşı çekiliş sonuçları merak ediliyor. Biletinize hangi ikramiyenin çıkıp çıkmadığını farklı kanallar üzerinden yapacağınız sorgulamalar ile birlikte kolayca öğrenebilirsiniz. Yapılan çekiliş kapsamında pek çok bilet sahibi ikramiye sahibi oldu. Büyük ikramiyeden amortiye kadar kazanan talihli numaraların neler olduğunu bilet sorgulaması yaparak kolayca öğrenebilirsiniz. Milli Piyango telefondan sorgulama yapmak için telefonunuzun ekranından Milli Piyango ikramiye robotunu açarak sahip olduğunuz biletin numarasını yazarak sorgulama işlemi yapabilirsiniz
Milli Piyango yılbaşı 2021 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları için tıklayınız
2021 milli piyango yılbaşı çekilişi 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar için tıklayınız
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Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARALAR
9 - 8 - 8 - 4 - 7 - 5 - 7
Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 2021 Milli Piyango biletinin sahibi Manisa Akhisar'daki bir talihli.
İşte Milli Piyango 2021 Yılbaşı sıralı tam liste;
Amorti numaraları 0 ve 5
10 bin lira kazanan numaralar
5 bin lira kazanan numaralar
1000 lira kazanan numaralar
400 lira kazanan numaralar
DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI
|
İkramiye Adedi
|
İkramiye miktarı (TL)
|
İkramiye tutarı (TL)
|
1
|
100.000.000
|
100.000.000
|
2
|
10.000.000
|
20.000.000
|
10
|
1.000.000
|
10.000.000
|
30
|
120.000
|
3.600.000
|
100
|
10.000
|
1.000.000
|
200
|
5.000
|
1.000.000
|
500
|
1.000
|
500.000
|
10.000
|
500
|
5.000.000
|
40.000
|
400
|
16.000.000
|
200.000
|
300
|
60.000.000
|
700.000
|
200
|
140.000.000
|
2.000.000
|
100
|
200.000.000
|
63 Tes. İkr.
|
100.000
|
6.300.000
|
2.950.906
|
|
563.400.000
Kim Ne Kadar Kazandı?
Yapılan çekiliş kapsamında pek çok bilet sahibi ikramiye sahibi oldu. Büyük ikramiyeden amortiye kadar kazanan talihli numaraların neler olduğunu bilet sorgulaması yaparak kolayca öğrenebilirsiniz. Sonuçlara göre bir numara 100 milyon TL, 2 numara 10 milyon TL, 10 numara 1 milyon TL, 30 numara 120 bin TL, 100 numara 10 bin TL, 200 numara 5 bin TL, 500 numara bin TL, 10 bin numara 500 TL, 40 bin numara 400 TL, 200 bin numara 300 TL, 700 bin numara 200 TL, 2 milyon numara ise 100 TL kazandı. Buna göre toplamda Milli Piyango 563 milyon TL ikramiye dağıtmış oldu.
Milli Piyango İkramiye Telefon Sorgulama
Milli Piyango telefondan sorgulama yapmak için telefonunuzun ekranından Milli Piyango ikramiye robotunu açarak sahip olduğunuz biletin numarasını yazarak sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Birden fazla bilet bulunuyorsa her bir bilet için ayrı sorgulama yapılması gerekmektedir. Eğer biletiniz için bir ikramiye isabet etmişse sorgulama sonucunda ikramiye tutarı ekranda belirecektir. Bunun yanında amorti ya da teselli ikramiyesi gibi ödüller biletinize çıkmışsa yine bu ikramiyeler de ekranda açıklanacaktır. Sorgulama yapmak yerine Milli Piyango kazanan numaralar listesi sayesinde tek tek numaraları kontrol ederek de biletleriniz için sorgulama işlemlerini kendiniz yapabilirsiniz.
Milli Piyango İkramiye Nasıl Kazanılıyor?
Milli Piyango bilet sorgulama yaparak biletiniz için ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenmeden önce nasıl kazançlı çıkacağınızı da bilmek isteyebilirsiniz. Alınmış olan bilette ya da online kanallardan oynama esnasında seçilen numaralar, çekiliş gününde küreden çıkmış olan numaralar ile eşleştiğinde ikramiye kazanılmaktadır. İkramiye dağıtımları ise kazanan numara hane sayısı ve kazanan farklı numara sayısına göre belirleniyor. Bunun yanında katılımcılara Milli Piyango tarafından farklı ödüller de veriliyor.
Amorti olarak bilinen ikramiye piyango biletinin son rakamları olarak bilinmektedir. Bu yıl da önceki çekilişler gibi amorti numaraları iki tane çekildi. Eğer bu iki rakamdan birisi biletinizin son rakamına isabet etmiş ise biletinizin tutarını alabilirsiniz. Örneğin yarım bilet almış ve amorti kazanmışsanız biletinizin tutarı kadar ikramiyeyi bayilerden alabilirsiniz. Bir diğer ikramiye ise teselli ikramiyesi olup büyük ikramiyeyi kazanan numaradan sadece tek bir numara ile farklılık göstererek büyük ikramiyeyi kaybetmiş olan biletlere verilmektedir.
Her ikramiye kategorileri için son rakamlar, ilgili kategorinin kazanan numaralarından birisine eşit olan tüm numaralar, söz konusu ikramiyeye yönelik olan ödülleri kazandırmaktadır. Kazanan sıralı tam bilet numaralar tam bilet üzerine basılı olduğu hallerde ikramiyenin tamamı kazanılmaktadır. Yarım bilet üzerine basılı olduğu halde ise söz konusu bilet ikramiyesinin sadece yarısı ödenmekte, çeyrek bilet ise ikramiye tutarının dörtte birini almak mümkün olmaktadır. Online olarak oynanan biletlerin ödemeleri online kanallar üzerinden, bayilerden alınmış olan basılı biletlerin ikramiyeleri ise 5 bin TL'ye kadar bayilerden, daha üstü için Halkbank'tan alınmaktadır.