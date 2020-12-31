Amorti olarak bilinen ikramiye piyango biletinin son rakamları olarak bilinmektedir. Bu yıl da önceki çekilişler gibi amorti numaraları iki tane çekildi. Eğer bu iki rakamdan birisi biletinizin son rakamına isabet etmiş ise biletinizin tutarını alabilirsiniz. Örneğin yarım bilet almış ve amorti kazanmışsanız biletinizin tutarı kadar ikramiyeyi bayilerden alabilirsiniz. Bir diğer ikramiye ise teselli ikramiyesi olup büyük ikramiyeyi kazanan numaradan sadece tek bir numara ile farklılık göstererek büyük ikramiyeyi kaybetmiş olan biletlere verilmektedir.

Her ikramiye kategorileri için son rakamlar, ilgili kategorinin kazanan numaralarından birisine eşit olan tüm numaralar, söz konusu ikramiyeye yönelik olan ödülleri kazandırmaktadır. Kazanan sıralı tam bilet numaralar tam bilet üzerine basılı olduğu hallerde ikramiyenin tamamı kazanılmaktadır. Yarım bilet üzerine basılı olduğu halde ise söz konusu bilet ikramiyesinin sadece yarısı ödenmekte, çeyrek bilet ise ikramiye tutarının dörtte birini almak mümkün olmaktadır. Online olarak oynanan biletlerin ödemeleri online kanallar üzerinden, bayilerden alınmış olan basılı biletlerin ikramiyeleri ise 5 bin TL'ye kadar bayilerden, daha üstü için Halkbank'tan alınmaktadır.