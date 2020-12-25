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    • Ekonomi
    • 25.12.2020 11:31
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    • 25.12.2020 12:11
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    Son dakika: Başkanı 'dan fiyat istikrarı odaklı para politikası vurgusu

    Son dakika haberine göre Bankası Başkanı , " hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak." dedi. Ağbal, "Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir." açıklamasında bulundu. piyasa dün beklentilerinin üstünde bir kararla, politika ini yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltmişti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Meclis sunumunda "Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir." ifadelerine yer verdi.

    Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir.

    TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak.

    Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır.

    Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar.

    Ekonomimiz son çeyrekte, 3. çeyrekte oluşan güçlü momentumu, ivmeyi sürdürmektedir. Üretim, tüketim ve yatırımda güçlü ivme devam etmektedir.

    Son çeyreğe ilişkin göstergeler, ekonomik faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş gerektirmektedir.

    "TCMB'NİN PARA POLİTİKASI ARACI 1 HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANIDIR"
    Ağbal, "TCMB'nin para politikası aracı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Faiz koridoru uygulaması ve gecelik borç verme geç likidite penceresi aracı tanımlanmış amaçları dışında kullanılmayacaktır." dedi

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    Haberler Ekonomi Son dakika: TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan fiyat istikrarı odaklı para politikası vurgusu