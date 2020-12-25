Gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamını siliyoruz. Bu çok önemli. 2008 yılında bin 200 lira prim borcu olan vatandaşın bugün gecikme faizi ve gecikme zam ile birlikte ödemesi gereken tutar 4 bin 700 lira civarında. Yapılandırmaya başvuru yaptığında gecikme faizi ve gecikme zammını siliyoruz. Bu tutar bin 800 liraya kadar düşüyor. Peşin ödemede bin 281 lira ödüyor. İşte burada çok ciddi avantajlar var.