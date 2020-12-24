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    • Ekonomi
    • 24.12.2020 14:14
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    • 24.12.2020 14:39
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    SON DAKİKA: 'nın i yüzde 15'ten yüzde 17'ye artırması sonrasında ve sert düştü

    Son dakika haberi: i 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. Merkez Bankası'nın faizi yükseltmesinin ardından 7,57 liraya ise 9,24'e geriledi.

    Son dakika haberi: Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti. Bu karar sonrası dolar ve euro sert bir şekilde düştü.

    PARA POLİTİKASI KURULU FAİZİ ARTIRDI
    Merkez Bankası Para Polistikası Kurulu Naci Ağbal (Başkan), Murat Çetinkaya, Ömer Duman, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş ile toplandı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar vermiştir.

    "DÖVİZ REZERVLERİNİN ARTACAĞI DEĞERLENDİRİLDİ"
    Toplantı sonrası yayınlanan kararda dövizin etkisinden "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. " ifadeleriyle bahsedildi.

    DOLAR 7,57'YE KADAR DÜŞTÜ
    Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmesinin ardından dolar sert düştü. Karar öncesi 7,65 seviyesinde bulunan kur, kararın açıklanmasıyla 7,57'ye kadar geriledi. Kur şu sıralar 7,60'tan işlem görüyor.

    EURO 9,24'E DÜŞTÜ
    Euro da Merkez Bankası'nın kararı sonrası düştü. Kararın açıklandığı saat 14 sonrası euro 9,24'e kadar geriledi. Euro saat 14.15 itibarıyla 9,25-9,26 seviyesinden işlem görüyor.
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye artırması sonrasında dolar ve euro sert düştü