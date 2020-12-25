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    'ndan 2 puanlık artırım

    Başkanı başkanlığında toplanan (), politika ini yüzde 15'ten 17'ye yükseltti. Böylece Ağbal başkanlığındaki iki PPK toplantısında gerçekleştirilen faiz artırımı 6.75 puana ulaşmış oldu.

    Merkez’den 2 puanlık artırım

    Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (), politika ini yüzde 15'ten 17'ye yükseltti. Böylece Ağbal başkanlığındaki iki PPK toplantısında gerçekleştirilen faiz artırımı 6.75 puana ulaşmış oldu.

    PPK sonrası yapılan açıklamada, "Kurul, görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması için 2021 yıl sonu hedefini göz önünde bulundurarak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" denildi. Karar sonrası açıklama yapan yabancı ekonomistler 'a övgüler yağdırdı.

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan 2 puanlık faiz artırım