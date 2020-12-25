SON DAKİKA: Son 3.5 yılın zirvesinde: 1 haftada 1.9 milyar dolar yabancı girişi





Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, 11-18 Aralık haftasında yabancılar hisse senedinde 244 milyon dolarlık, tahvil-bonoda ise 1 milyar 662 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. 1 haftada 1.9 milyar dolarlık net yabancı alımı yapıldı. Yabancıların tahvil-bonodaki net alımı, 21 Temmuz 2017'deki 1.8 milyar dolardan bu yana en yüksek seviye oldu.