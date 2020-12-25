Yüksek maaş alma fırsatı! Çoğu kişi bunu bilmiyor... Milyonlarca kişiye büyük bir fırsat doğdu. Bilindiği üzere tüm emekliler aralık ayının gelmesiyle birlikte maaşlarına yapılacak zam oranlarına odaklanıyor. Emeklilik maaşı alanlar dilekçe yoluyla daha yüksek maaş alabilme imkanına sahip olabiliyor. Bununla bağlantılı olarak emeklilik tarihi yaklaşan kişiler, daha yüksek emekli maaşı bağlatmak için dilekçenin yılbaşından önce mi sonra mı verilmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? İşte detaylar...

Emekli aylığının tutarı, kişilerin prim ödeme gün sayısı, aylık bağlama oranı ve çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançları üzerinden hesaplanıyor. Çalışırken bildirilen kazançların emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncel değeri, güncelleme katsayısı ile belirleniyor. Güncelleme katsayısı, 2008 yılından sonraki çalışmalar için tüketici fiyat endeksi artışının tamamı ile gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) artışın yüzde 30'u dikkate alınarak tespit ediliyor.