Yüksek maaş alma fırsatı! Çoğu kişi bunu bilmiyor... Milyonlarca kişiye büyük bir fırsat doğdu. Bilindiği üzere tüm emekliler aralık ayının gelmesiyle birlikte maaşlarına yapılacak zam oranlarına odaklanıyor. Emeklilik maaşı alanlar dilekçe yoluyla daha yüksek maaş alabilme imkanına sahip olabiliyor. Bununla bağlantılı olarak emeklilik tarihi yaklaşan kişiler, daha yüksek emekli maaşı bağlatmak için dilekçenin yılbaşından önce mi sonra mı verilmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? İşte detaylar...
Emekli aylığının tutarı, kişilerin prim ödeme gün sayısı, aylık bağlama oranı ve çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançları üzerinden hesaplanıyor. Çalışırken bildirilen kazançların emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncel değeri, güncelleme katsayısı ile belirleniyor. Güncelleme katsayısı, 2008 yılından sonraki çalışmalar için tüketici fiyat endeksi artışının tamamı ile gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) artışın yüzde 30'u dikkate alınarak tespit ediliyor.
Aynı prim gününe sahip olan ve aynı kazançla çalışan kişilerin emekli aylıkları, bazı yıllarda emeklilik dilekçesi verdikleri tarihe göre önemli ölçüde değişebiliyor. Bu nedenle, 4/a (SSK) ve 4/b (BAĞ-KUR) statüsünde çalışanlardan yıl sonuna doğru emekli olmak isteyen kişiler için emeklilik dilekçesinin kasım aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı verileceği önem taşıyor. Çünkü ilk emeklilikte bağlanan aylık farkı, kişilerin yaşamının geri kalanında alacakları emekli aylığı tutarını etkileyebiliyor.
Emeklilik için prim gün sayısı ve yaş şartını sağlayan yani emekliliğe hak kazananların en çok merak ettiği soruların başında emeklilik başvuru tarihi geliyor. 2021 yılına kısa bir süre kala emekliliği hak eden pek çok çalışanın aklında 'Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? Emekli olmak için beklemeli miyim, yoksa hemen emekli mi olmalıyım?' sorusu geliyor. Emekliliğinde yüksek maaş hayali kuranlar da tarih konusunda kararsız kalıyor. Peki, Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik başvurusunda uygun zaman ne zaman? Bu sene emekli olan avantajlı mı? Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? İşte emeklilik ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları...
Sigortalı açısından emeklilik başvurusunun yılbaşından önce mi, sonra mı yapılması kararı verilirken, içinde bulunulan yıla ilişkin güncelleme katsayısının yani enflasyon ve büyüme hızının, yine içinde bulunulan yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranıyla karşılaştırılması gerekiyor.
YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Askerlik yapan erkek, doğum yapan kadın, yurtdışında bulunanlar için borçlanma hakkı var. Borçlanma yaparken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir süreyi borçlanma imkanı varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70'e kadar artış oluyor.
Aylık hesaplanırken önce 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor. Bu döneme ait çalışmalar değerlendirilirken sadece prim ve kazanç değil, yaş da aylığı etkiliyor. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen 'her bir yıl', emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10'a çıkar.
BU SENE EMEKLİ OLAN AVANTAJLI MI?
Enflasyon ve büyüme hızının, emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde izleyen yılbaşında, küçük olması halinde ise yılsonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİDİR?
Emeklilik dilekçesinin verilme tarihi doğru hesaplanmalıdır. 2020 yılında emekli olacaklar için 2019 güncelleme kat sayıları temel alınacaktır ve ocak ayı emekli maaşı belirlenecektir. Yılın ilk altı aylık sürecinde dilekçe verecekler için Ocak ayı maaşlarında zam oranlarında ki artışlarda etkili olacaktır. Yılın ikinci altı aylık sürecinde dilekçe verilirse Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamların tamamı etkili olacaktır. Buna göre emeklilik dilekçesi ocak ayında verildiğinde2020 TÜFE oranlarına göre maaşlar belirleneceği için emeklilik dilekçesinin Kasım – Aralık aylarında verilmesi daha doğru olacaktır. Ancak, güncelleme katsayılarının Ocak ve Temmuz aylarında yüksek olduğu zamanlarda emeklilik dilekçesinin Ocak ayında verilmesi daha doğru olacaktır. 2020 yılı içerisinde SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında %6,50, şubat ayında %5,75 olmak üzere toplamda %12,62'lik bir zam yapılmıştır. Ayrıca Merkez Bankası tarafından belirtilen 2020 enflasyon oranlarına göre maaşlarda %12,1'lik bir değişim yaşandı. Bu rakamlar ve zamlar emekli maaşlarında önemlidir.
EMEKLİLİK İŞLEMLERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR
Prim gününü ve yaşını dolduran sigortalı çalışanlar (askerlik ve doğum borçlanması dahil) SGK'nın ilgili birimine giderek yazılı beyanda bulunabilir. Emeklilik işlemlerinde ilk olarak SGK'ya yaş ve prim durumunun bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirimden sonra emeklilik için uygun kriterleri taşıyan adaya 'emekli olur' yazısı veriliyor. Verilen yazıda 'emekliliğe hak kazandığınız tespit edildi' ibaresi mutlaka bulunmalıdır. Aldığınız bu evrakın alt kısmında yer alan notlar bölümünde bu emeklilik belgesinin çalıştığınız işyerinin İnsan Kaynakları departmanına teslim etmeniz gerektiği de bildirilir. Bu evrak ile beraber iş yerinizden alacağınız işten çıkış belgesi ile beraber tekrar SGK'ya müracat etmeniz istenir.
SGK'ya 2. müracatınızda iş yerinizden aldığınız çıkış belgesi ile Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi doldurmanız gerekiyor. Formu doldurup teslim ettikten sonra SGK tarafından 'Yaşlılık Tahsis No'nunuzun yer aldığı bir kart almanız gerekiyor. Bu no emeklilik müracatınızı takip edebilmeniz için veriliyor. Tüm bu işlemlerinizin bittiğinde artık sizin yapmanız gereken bir şey kalmıyor. SGK müracatınızı değerlendiriyor ve kısa sürece sonuçlandırarak emekli maaşınızı başlatıyor. Emekli maaşı evrak işlemleri tamamlandıktan sonra işlemeye başlar.
Eğer çalışmıyorsanız yani priminiz dolduktan sonra işten ayrılmış sadece yaş şartınız nedeniyle beklediyseniz de aynı yolu izlemeniz gerekiyor. Yani önce SGK'dan emekli olur yazısı almanız, daha sonra da Tahsis Talep formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız.