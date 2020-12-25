Ağbal'ın, 2021'de hiçbir şekilde Geç Likidite Penceresi veya faiz koridorunun temel politika aracı yerine geçen bir işlem görmeyeceğini vurguladığına işaret eden analistler, tüm bunların Türk lirası varlıklara ilginin devamını sağladığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında Noel tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olduğunu anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek olarak izleneceğini bildirdi.