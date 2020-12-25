Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman?

Asgari ücretle çalışan yüzbinlerce kişi 2021 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman? Sorusuna çevrildi. Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? Sorgulamaları da arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantılardan sonra açıklama yapıldı mı? Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret 3. toplantısı, işçi sendikaları bünyesinde 22 Aralık tarihinde gerçekleşti.. Yeni asgari ücret ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki 4. toplantıda belirlenecek. Komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi. Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak. Toplantının kesin tarihi ve saati netleştiğinde haberimizde olacak.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.
Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktarmıştı.
Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.