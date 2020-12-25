Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman?

Asgari ücretle çalışan yüzbinlerce kişi 2021 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman? Sorusuna çevrildi. Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? Sorgulamaları da arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantılardan sonra açıklama yapıldı mı? Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?