Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini bildiren analistler, yurt dışı borsaların kapalı olması nedeniyle yurt içinde de düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.