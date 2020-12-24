Altın fiyatlarında özellikle son günlere bakıldığında hareketli seyir sürüyor ve gözler alış satıştaki son duruma çevrildi. 22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bu kapsamda çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Doların gerilemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs yardım paketini imzalamayabileceği yolundaki tehditleriyle yükselen altın fiyatları da, 1870 dolar düzeyinde yatay işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 455,70 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?