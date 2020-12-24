Altın fiyatlarında özellikle son günlere bakıldığında hareketli seyir sürüyor ve gözler alış satıştaki son duruma çevrildi. 22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bu kapsamda çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Doların gerilemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs yardım paketini imzalamayabileceği yolundaki tehditleriyle yükselen altın fiyatları da, 1870 dolar düzeyinde yatay işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 455,70 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
O TARİHTEN SONRA...
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı bütçesini veto etmesine değinen Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para'da yayınında, "Genel anlamda olaya orta vadeli bakacak olursak, 2021 yılının ilk çeyreğinde ons altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler sürebilir" dedi.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|458,80
|459,00
|455,50
|455,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.025,00
|3.046,00
|3.017,00
|3.038,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|418,60
|422,60
|415,50
|419,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.956,00
|2.976,00
|2.933,00
|2.953,00
|Yarım Ziynet
|1.478,00
|1.488,00
|1.467,00
|1.477,00
|Çeyrek Ziynet
|739,00
|744,00
|733,00
|738,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 455,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 455,70 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.878,40 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.878,40 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 düşüşle 456 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6137 lira, satışta 7,6442 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6267 lira, satışta 7,6573 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,31'den, bileşik getirisi de yüzde 14,82'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2190, sterlin/dolar paritesi 1,3562, dolar/yen paritesi de 103,69 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,03 artarak 51,14 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
ABD petrol stoklarının azalması ve Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında süren Brexit anlaşmasına ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlanacağı beklentisi ile yükselen petrol fiyatları 50 dolar düzleminde yatay hareket ediyor.
Doların gerilemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs yardım paketini imzalamayabileceği yolundaki tehditleriyle yükselen altın fiyatları da, 1870 dolar düzeyinde yatay işlem görüyor.
Merkez bankaları, iki ay üst üste net altın sattıktan sonra, Ekim ayında alımlara yeniden başladı. Küresel düzeyde altın verileri sağlayıcısı Goldhub'ın verilerine göre, küresel düzeyde merkez bankalarının resmi altın rezervleri Ekim ayında 22.8 ton yükseldi.
Goldhub'ın Üçüncü Çeyrek Altın Talep Eğilimleri raporunda, "2020'nin 3. çeyreği, büyük ölçüde Özbekistan ve Türkiye'den yapılan yoğun satışlar nedeniyle 2010'un 4. çeyreğinden bu yana net satışların ilk çeyreğiydi" denildi.
Goldhub verilerine göre, Ekim ayında merkez bankalarının net alımları, Özbekistan'ın 8.0 ton, Türkiye'nin 7.0 ton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 6 ton, Katar'ın 2.0 ton ve Hindistan'ın 2.0 ton olmak üzere toplam 25 tonu buldu, toplam satışların ise büyük çoğunluğu Moğolistan'a ait olmak üzere 3.0 tonda kaldı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.41 düşüşle 50.94 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.48 düşüşle 47.97 dolar,
- altın yüzde 0.06 düşüşle 1,871.51 dolar,
- gümüş yüzde 0.43 düşüşle 25.51 dolar,
- bakır yüzde 1.30 artışla 7,847.00 dolar,
- platin yüzde 0.61 artışla 1,023.96 dolar,
- paladyum yüzde 0.01 düşüşle 2,329.64 dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankası'nın yeni faiz artışıyla doların 7.60 liranın da altına inmesinin etkisiyle, iç piyasada, gram altın 456 liraya, çeyrek altın 748 liraya, Cumhuriyet altını da 2,980 liraya düştü.
Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, Senato'dan geçen teşvik paketinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedileceğinin duyurulmasının ardından kıymetli madenlerin "hareketli bir günü" geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi;
"Sarı maden, dünkü seansa 1860 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra seansın ilk saatlerinde 1857 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Başkan Donald Trump'ın bireylere verilen 600 dolarlık yardımın 2000 dolara/çıkmasını istemesinden dolayı paket yenide revize edilerek onayına gidecek. Büyüyen teşvik paketi piyasalar açısından olumlu olarak okunurken, geciken paketse piyasaların üstünde baskı yaratabilir. Noel tatiline girilirken sarı maden, günü 1873 dolar/onstan tamamladı ve günlük bazda hanesi yüzde 0.7 kazanç yazmış oldu.
"Gümüş de yeşilde bir günü geride bırakırken, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. 25.18 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, 25.54 dolar/onstan yüzde 1.4 kazançla seansı tamamladı.
"Platin'in 1000 dolar/onsun üzerinde tutunma çabası sürerken, dünkü seansı 1020 dolar/onstan yüzde 1.3 kazançla tamamladı.
"Paladyum da diğer kıymetliler gibi günü yeşilde kapatırken, 2333 dolar/onstan gün sonunda dengelendi. Böylelikle hanesine yüzde 0.8 kazanç yazan paladyum yoluna devam etmiş oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.0 usd/onsla gerçekleşirken, Noel arifesi olmasına rağmen hacim açısından ortalama sayılacak bir gün geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 5353 kg altın, 659 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."