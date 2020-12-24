Dolar ve eurodaki alış satış fiyatlarını anlık olarak merak edenler arama motorları üzerinden canlı döviz kurları hakkında araştırma yapıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6450 liradan, avro 9,3400 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6290 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu. İşte 24 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 456 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 456 bin lirayı, en yüksek ise 462 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 456 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 51 milyon 659 bin 345,62 lira, işlem miktarı ise 4.499,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 65 milyon 507 bin 779,60 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.510 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 5.539 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 8.104 puanda bulunuyor.
Almanya ve İtalya'da borsalar Noel tatiline başlarken, İngiltere, Fransa ve İspanya borsalarında ise yarım gün işlem gerçekleştirilecek.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,12 üzerinde 1,22 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığına ilişkin haberlerin piyasaların en önemli gündem maddesi olarak dikkati çektiğini belirterek, Fransa'nın, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırmasının, piyasalarda risk algısının azalmasında önemli rol oynadığını kaydetti.
Bugün, ABD'de kasım ayı dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğine değinen analistler, Noel tatili dolayısıyla açık olan sınırlı sayıdaki piyasada düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Noel tatili arifesinde, Asya borsalarında işlem hacmi zayıf olmakla birlikte pozitif bir seyir izlenirken, Çin'de regülatörlerin teknoloji endüstrileri üzerindeki kontrolü artırma çabaları doğrultusunda Alibaba Group için tekel karşıtı bir soruşturma açıldığını açıklaması Şanghay bileşik endeksinin negatif ayrışmasına neden oldu.
Alibaba Group hisseleri bu açıklamanın ardından yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.
Teknoloji hisselerindeki düşüş öncülüğünde Şanghay bileşik endeksi dünkü kazançlarını geri vererek kapanışta yüzde 0,6 kayıpla 3.363 puan oldu.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, merkez bankasının politika incelemesi kapsamında, gelecekteki şoklara karşı koymak için teşvik programını çevik hale getirmeyi planladığını belirtmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 26.668 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 103,6 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 kazançla 46.753 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 26.387 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,7 artarak 2.806 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.
KÜRESEL PİYASALAR
Altın fiyatları da, doların gerilemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs yardım paketini imzalamayabileceği yolundaki tehditleriyle güvenli limanlara yönelmesinin sonucu yükseldi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 18 Aralık'ta biten haftada 0.6 milyon varil düşüşle 499.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 10.7 milyon varil düştü. ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 169,000 varil düşerek, günde 5.6 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 8.8 milyon varil düzeyine yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.88 artışla 51.60 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.68 artışla 48.53 dolar,
- altın yüzde 0.21 artışla 1,876.51 dolar,
- gümüş yüzde 0.70 artışla 25.79 dolar,
- bakır yüzde 1.30 artışla 7,847.00 dolar,
- platin yüzde 0.41 artışla 1,021.95 dolar,
- paladyum yüzde 0.15 düşüşle 2,326.57 dolar düzeyindeydi.