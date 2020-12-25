Adalet Bakanlığı ortaöğretim- önlisans-lisans zabıt katibi, İKM, mübaşir taban puanları en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. 2020 KPSS ortaöğretim sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte özellikle 70-80 arası puan alan mezunların büyük bir kısmı Adalet Bakanlığı alımlarını araştırmaktadır. 2018 KPSS puanı ile yapılması beklenen 10 Bin Adalet Bakanlığı personeli alımı için beklenen ilan bir türlü gelmedi ve 2018 KPSS puanları 2020 KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte geçersiz duruma geldi. Adalet Bakanlığı, kamu personeli olmak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği kurumlar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesine zabıt katipleri, hizmetliler, şoförler, infaz koruma memurları, düz memurlar gibi daha birçok pozisyon için personel alımını gerçekleştiriyor.
Adalet Bakanlığı Personel Alımlarına Başvurmak İçin KPSS Puanı Kaç Olmalıdır ?
Adalet Bakanlığı, kamu personeli olmak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği kurumlar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesine zabıt katipleri, hizmetliler, şoförler, infaz koruma memurları, düz memurlar gibi daha birçok pozisyon için personel alımını gerçekleştiriyor. Yapılan ve önümüzdeki günlerde de yapılacak olan bu alımlarda, KPSS puanının kaç olması gerekiyor?
1) Zabıt Katipliği Taban Puanları
Lise, önlisans ve lisans mezunlarının bölüm farketmeksizin başvurabildiği Zabıt katibi alımlarında aday sadece bir şehir için başvuru yapabilmektedir. Durum böyle olunca memur adayı başvurabileceği şehrin çok alım yapmasına ve taban puanının düşük kapatmasına dikkat etmektedir.
Öncelikle çok alım yapılması oranın düşük puan ile kapatacağı anlamına gelmez. Bu tamamen oradaki alıma olan başvuru sayısı ile alakalı bir durumdur. Bilindiği üzere zabıt katibi alımlarına başvuru yapabilmek için minimum 70 kpss puanı isteniyor olsa da klavye sınavına başvuru sayısınının 20 katı kadar aday davet edilmektedir ve sıralama KPSS puanına göre yapılmaktadır.
2) Erkek İnfaz Koruma Memuru alımı taban puanları
Bilindiği üzere İnfaz Koruma memuru alımlarında bölüm farketmeksizin lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları başvuru yapabilmektedir. Bu alımlarda hem erkek ikm hem de bayan ikm alımı yapılmaktadır. Başvuru için 70 puan şartı aranıyor olsa da başvuru sayısının 5 katı kadar aday Boy ölçümü için davet edilmektedir ve sıralama en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru yapılmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman 70 puan mülakata davet edilmek için yeterli olmayabilir ve elenmenize sebep olabilmektedir.
3) Bayan İnfaz Koruma alımı taban puanları
Bilindiği üzere İnfaz Koruma memuru alımlarında 70 puan şartının yanısıra diğer bir önemli şart ise boy şartıdır. Bölüm farketmeksizin lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları başvuru yapabilmektedir. Bu alımlarda hem erkek ikm hem de bayan ikm alımı yapılmaktadır.
Taban puanlar genellikle 75-80 arası puanlarla kapanmaktadır. Bu husus geçmiş alımlarda şöyle açıklanmıştı '' Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava ( KPSS 2018) girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;
-Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı (beş katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.), ''
4) Mübaşir Alımları
Adalet Bakanlığı personel alımları için 2020 Eylül ayında CNN türk yayınlarında açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL yaptığı açıklamada Adliyelerdeki ve cezaevlerindeki personel ihtiyaçlarını belirlediklerini, yakın zamanda 10 bin civarında personel alımına çıkılacağını ve netleşince kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etmişti.
5) İcra Katibi alımı taban puanları
2020 yılı içerisinde pandemi koşulları nedeniyle bir alım ilanı gelebileceğini düşünmüyoruz. Bilindiği üzere İcra katibi alımlarında başvuru belgelerini şahsen hazırlayıp başvuru yapmak gerekmekte ve bu alımlara binlerce memur adayı başvurduğu için izdiham oluşmaktadır. 2021 yılı bütçe sunumunu yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, personel ihtiyacına göre alım yapılacağının sinyalini vermişti. Buna göre 2021 yılı içerisinde bir alım ilanı geleceğine kesin gözüyle bakabiliriz.
Hangi Kadrolarda Memur Alımları Yapılacak?
Adalet bakanlığı 2020 yılı için aşağıdaki kadrolarda memur alımı yapacak.
Psikolog,
Teknisyen,
Aşçı,
Avukat,
Hizmetli,
Veteriner hekim,
İnfaz ve koruma memuru,
Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi),
Hemşire,
Teknisyen,
İstatistikçi ,
Sosyal Çalışmacı,
Sosyal çalışmacı,
Öğretmen,
Destek personeli,
Zabıt kâtibi,
Mübaşir,
Şoför,
Adaylarda Hangi Nitelikler Aranacak?
Bakanlığın memur alımına başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle genel olarak belirtilen 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesinddeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans Mezunu için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Alanına göre belirtilen eğitim seviyesinde olmak gibi nitelikler aranacak.