3) Bayan İnfaz Koruma alımı taban puanları

Bilindiği üzere İnfaz Koruma memuru alımlarında 70 puan şartının yanısıra diğer bir önemli şart ise boy şartıdır. Bölüm farketmeksizin lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları başvuru yapabilmektedir. Bu alımlarda hem erkek ikm hem de bayan ikm alımı yapılmaktadır.

Taban puanlar genellikle 75-80 arası puanlarla kapanmaktadır. Bu husus geçmiş alımlarda şöyle açıklanmıştı '' Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava ( KPSS 2018) girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;

-Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı (beş katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.), ''