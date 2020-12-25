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    • 25.12.2020 13:50
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    25 Aralık Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Kartonsan hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 10,01 oranında yükselerek 94,05'ten işlem gördü. 25 Aralık Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    AA
    25 Aralık Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 94,05 85,49 10,01
    Bursa Çimento 11,08 10,17 8,95
    Pınar Süt 23,24 21,98 5,73
    Akçansa 17,80 16,87 5,51
    Gübre Fabrikaları 65,80 62,45 5,36
    Netaş Telekomünikasyon 26,82 25,46 5,34
    Logo Yazılım 129,00 123,50 4,45
    MLP Sağlık 20,48 19,66 4,17
    Eczacıbaşı İlaç 8,26 7,93 4,16
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,94 16,39 3,36
    Ege Endüstri 1.612,90 1.567,00 2,93
    Oyak Çimento 8,62 8,38 2,86
    Koza Altın 93,55 91,40 2,35
    Hektaş 16,41 16,08 2,05
    Pınar Et Ve Un 24,04 23,56 2,04
    Şekerbank 1,53 1,50 2,00
    Doğuş Otomotiv 27,30 26,80 1,87
    Tümosan Motor ve Traktör 13,93 13,69 1,75
    Net Holding 3,51 3,45 1,74
    Türkiye Sigorta 6,37 6,27 1,59

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 4.827 -0,11
    BIST SINAİ 2.269 0,84
    BIST GIDA, İÇECEK 2.004 0,42
    BIST TEKSTIL, DERİ 843 0,37
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.132 3,57
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.771 0,92
    BIST TAŞ, TOPRAK 1.840 2,83
    BIST METAL ANA 4.138 0,67
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.093 0,38
    BIST MADENCİLİK 1.453 0,28
    BIST HİZMETLER 1.177 0,52
    BIST ELEKTRİK 85 -0,05
    BIST ULAŞTIRMA 1.695 -0,35
    BIST TURİZM 287 0,85
    BIST TİCARET 3.603 0,43
    BIST İLETİŞİM 410 1,36
    BIST SPOR 971 -0,96
    BIST İNŞAAT 1.461 0,78
    BIST MALİ 1.523 0,33
    BIST BANKA 1.507 0,29
    BIST SİGORTA 5.910 0,50
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 953 0,65
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.264 0,32
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 644 0,18
    BIST TEKNOLOJİ 1.926 1,24
    BIST BİLİŞİM 765 2,48
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.148 -0,20

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    Haberler Ekonomi 25 Aralık Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?