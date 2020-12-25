Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin dünya ölçeğinde en büyük projelerinden birisi 1915 Çanakkale Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken açabilme ihtimalimiz var." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, mesafeyi 6,9 kilometreden 5 kilometreye indirecek, seyahat süresini 8,5 dakikadan 2,5 dakikaya düşürecek, bu sayede zamandan 7,8 milyon lira, akaryakıttan 2,3 milyon lira olmak üzere toplam yılda 10,1 milyon lira tasarruf sağlanacak Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılış programında yaptığı konuşmada, Avrupa ile Asya'yı bağlayan konumuyla, tarihi, kültürü ve aydınlık insanlarıyla Edirne'nin gözbebeği bir kent olduğunu söyledi.