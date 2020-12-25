Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yarın yapılacak açılış öncesinde attığı twette "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye'nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz.



Türkiye'nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz. pic.twitter.com/jkrU7yNekm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 25, 2020