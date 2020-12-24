Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız" demişti.

Bugün yapılacak toplantıda genel beklenti 100-150 baz puanlık bir artış olması yönünde. Beklentinin gerekçesi ise 3 Aralık tarihinde açıklanan yüzde 2.3'lük kasım ayı enflasyonu. Ancak BDDK'nın taksit sınırlaması, dolar kurundaki gerilemenin de Para Politikası Kurulu tarafından dikkate alınabileceği ve artışın daha sınırlı kalabileceği yönünde de tahminler yapılıyor.